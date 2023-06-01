В России учредят трибунал для привлечения к ответственности лидеров коллективного Запада

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале объявил о создании международного судебного органа по преследованию и наказанию глав недружественных России стран.

В ближайшее время лидерам ЕС, США и других стран «коллективного Запада» будут отправлены повестки с требованием в течение 10 дней прибыть в Воркуту для рассмотрения их дела.

– Скажу просто, глубоко неуважаемые Шольц, Байден и Макрон, или вы приедете сами, или вас доставят приводом. Но в этом случае ни на какое снисхождение рассчитывать вам не придётся. Приезжайте, пишите явку с повинной и сможете получить всего 25 лет лагерей, – написал Медведев.

Для проведения трибунала будет переоборудовано здание бывшего комбината «Воркутауголь», в котором одновременно можно будет судить до 30 человек. В состав судебной коллегии войдут юристы из России, Белоруссии, КНДР, Венесуэлы, Ирана и Эритреи.

– Всецело поддерживаю почин России наконец-то наказать западных империалистов. Так называемые главы всех стран ЕС, Северной Америки и Австралии должны ответить по закону за свои преступления. Мы хоть завтра готовы прислать в Воркуту лучших судей, – заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава КНДР Ким Чен Ын.

Отбывать наказание западные лидеры будут в лагере под Воркутой, который был построен в 1937 году.

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