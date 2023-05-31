 

“Уехать куда угодно” Якубович рассказал об эмиграции

31.05.2023, 7:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новым гостем шоу “Эмпатия Манучи” стал Леонид Якубович. С Вячеславом Манучаровым он обсудил темы предков, Родины, а также самое модное и печалящее многих патриотов веяние последних лет – эмиграцию.

К ней Якубович относится отрицательно. Уверен он в том, что человек в своей жизни способен изменить многое, но не свое “отчество”. Поэтому как бы сильно человек не был счастлив где-то заграницей, душа его, которую не заставишь молчать, будет всю оставшуюся жизнь отчаянно рваться к Родине.

“Можно уехать куда угодно, можно работать там, где больше зарабатываешь, можно жениться. Можно уехать куда-нибудь и там прожить жизнь, отдыхая и глядя на другой восход и на другой закат”, – рассказал Леонид Якубович об эмиграции словами поэта Расула Гамзатова.

Но никогда, уверен Якубович, ты не станешь своим в другой стране. Рано или поздно местные жители дадут погнавшемуся за комфортом гражданину России понять, что он там – чужак, которому они не рады. Это не обязательно будет громогласное заявление, может быть и вовсе – тончайший намек. Но он, считает Леонид Аркадьевич, лишь дело времени.

“Насколько многогранная личность, огромный респект (Уважение – Прим. ред.) А главное преданный Родине”, “Якубович мудрый и рассудительный”, “Подписываюсь под каждым словом Леонида Аркадьевича, касающихся Родины, воспитания, патриотизма! Это должно проходить красной линией в жизни каждого человека”, – прониклись позицией Леонида Якубовича зрители шоу.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / Когда россиянам может грозить тюрьма за сорванную сирень? Ответ юриста

31.05 / Как улучшить память во сне: советы сомнолога

31.05 / «Это вопрос времени» – пилот ВМС предупредил, что НЛО начнут сбивать самолеты

31.05 / “Очень много кислоты”: почему сок натощак это не лучшая идея

31.05 / Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года

31.05 / Zа Vойну: Куда пропали “Байрактары”?

31.05 / Эрдоган прошел по-тихому

31.05 / Чем проще, тем лучше: как носить классические джинсовые шорты, которые снова в моде этим летом

31.05 / «Ну ладно, живы и тьфу-тьфу-тьфу»

31.05 / Zа Vойну: Залужного (который в коме после трепанации черепа) объявили в розыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика