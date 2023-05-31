 

Когда россиянам может грозить тюрьма за сорванную сирень? Ответ юриста

31.05.2023, 7:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Для многих людей сирень является главным атрибутом весны. А некоторые настолько любят это растение, что готовы идти даже на самые отчаянные поступки, лишь бы заполучить хотя бы одну ароматную веточку. Но мало кто знает, к какому неприятному итогу может привести этот порыв.

Юрист Елена Кудерко предостерегла, что каждое растение имеет собственную стоимость и может принадлежать частному лицу, муниципалитету или государству. Прежде чем решиться повредить приглянувшийся куст, стоит помнить, что у него может быть владелец. В таком случае попытка сорвать одну из веток, возможно, обернется проблемами.

Телеканал “360” сообщает, что нарушителям, совершившим порчу зеленых растений, грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей. Кроме того, возможны более серьезные наказания. Если собственник куста сообщит о причиненном ущербе, желающего заполучить букет сирени могут посадить под арест на 10-15 суток. А если нарушитель наступит на те же грабли в течение года во второй раз, ему может грозить штраф на сумму 40 тысяч рублей и более, а также до одного года лишения свободы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.05 / “Уехать куда угодно” Якубович рассказал об эмиграции

31.05 / Как улучшить память во сне: советы сомнолога

31.05 / «Это вопрос времени» – пилот ВМС предупредил, что НЛО начнут сбивать самолеты

31.05 / “Очень много кислоты”: почему сок натощак это не лучшая идея

31.05 / Врач перечислил главные тренды пластической хирургии 2023 года

31.05 / Zа Vойну: Куда пропали “Байрактары”?

31.05 / Эрдоган прошел по-тихому

31.05 / Чем проще, тем лучше: как носить классические джинсовые шорты, которые снова в моде этим летом

31.05 / «Ну ладно, живы и тьфу-тьфу-тьфу»

31.05 / Zа Vойну: Залужного (который в коме после трепанации черепа) объявили в розыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика