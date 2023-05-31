Очки первого в Китае гражданского астронавта вызвали споры о космических стандартах

В состав экипажа новой китайской миссии «Шэньчжоу-16» впервые были включены не только люди, прошедшие военную подготовку, но и гражданский специалист. Им стал профессор престижного китайского Института аэронавтики Бэйханского университета Гуй Хайчао, который привлёк внимание общественности не только своим гражданским статусом, но и непривычным для астронавта аксессуаром — очками. Это вызвало дискуссии о том, важно ли для космических путешествий в будущем обладать идеальным здоровьем, включая показатели по зрению, пишет CNN.



AP

Китай отправил на орбиту своего первого гражданского астронавта, запустив во вторник миссию «Шэньчжоу-16» на свою космическую станцию для второй ротации экипажа. Это стало ещё одним успешным шагом в реализации амбициозной космической программы страны, пишет CNN.

Три астронавта — Цзин Хайпэн, Чжу Янчжу и Гуй Хайчао — стартовали во вторник в 09:31 утра с космодрома Цзюцюань, расположенного в пустыне китайской провинции Ганьсу, и взяли курс на орбитальную космическую станцию Тяньгун, вращающуюся вокруг Земли. Этот экипаж заменит астронавтов предыдущей миссии «Шэньчжоу-15», которые находились на орбите с ноября прошлого года, и проведёт в космосе пять месяцев, поясняется в статье.

По сообщениям китайских СМИ, оба экипажа встретились на борту станции согласно плану, примерно через 6,5 часа после запуска. При этом экипаж «Шэньчжоу-15» наблюдал в прямом эфире за стартом полёта новой команды. Это уже пятая пилотируемая миссия, которую Китай отправляет на свою космическую станцию с 2021 года, отмечает CNN.

Командир корабля Цзин Хайпэн — ветеран космонавтики: ещё в 1998 году он вошёл в первую команду китайских астронавтов и уже совершил три пилотируемых космических полёта. В состав экипажа также входят бортинженер Чжу Янчжу и специалист по полезной нагрузке Гуй Хайчао, которые родились в 1986 году, — и для них это первый космический полёт, поясняется в статье.

При этом Гуй Хайчао — первый гражданский астронавт из Китая, который отправился в космос, не являясь членом Народно-освободительной армии Китая, подчёркивает CNN. Этот профессор престижного китайского Института аэронавтики Бэйханского университета, получивший докторскую степень в Канаде, будет заниматься космическими экспериментами, посвящёнными эксплуатации полезной нагрузки, в то время как его товарищи в составе миссии «Шэньчжоу-16» займутся управлением и эксплуатацией космического корабля, а также проводить технические испытания. Об этом сообщило на пресс-конференции в понедельник Управление программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSA), представляя новый экипаж.

Гуй Хайчао вызвал живой интерес в китайских СМИ и соцсетях не только из-за того, что он стал первым гражданским астронавтом страны, но и из-за аксессуара, который обычно не встречается у тех, кто отправляется в космос, отмечается в статье. На ряде официальных фотографий он изображён в очках — и это стало поводом для активных дискуссий о том, может ли человек, не обладающий идеальным зрением, быть допущен к участию в космической миссии.

Государственные СМИ Китая также отреагировали на эти дискуссии, опубликовав целый ряд статей, где подробно описывается подготовка, которую профессор прошёл накануне, включая проверку на выживание в пустыне, тестирование на недостаток сна, тренировки с центрифугой, а также подводные тренировки для отработки оперативных навыков.

Государственная газета China Daily со ссылкой на бывшего астронавта Ян Ливея, который сейчас является высокопоставленным чиновником среди руководства пилотируемой космической программы Китая, также опубликовала специальные пояснения на этот счёт. По мере того как разделение труда во время космических миссий становится всё более детальным и требует узкой специализации, для разных членов экипажа могут применяться разные критерии в отношении физической подготовки, поясняется в статье.

В правилах NASA для астронавтов также содержится пункт о том, что использование очков является «допустимым», если позволяет скорректировать зрение до нужных стандартов, пишет CNN.

Успешный запуск «Шэньчжоу-16» в целом свидетельствует о том, что Китай быстро наращивает свои возможности в космосе, в том числе за счёт создания собственной космической станции «Тяньгун», базовое строительство которой было завершено в прошлом году, подчёркивается в статье. Планируется, что она будет эксплуатироваться и принимать астронавтов на протяжении ещё не менее десяти лет — и даже может стать единственным орбитальным форпостом человечества для проведения научных исследований, если Международная космическая станция, как ожидается, в 2030 году будет выведена из эксплуатации.

Хотя строительство Т-образной китайской космической станции трёхмодульной конструкции на орбите было завершено ещё в прошлом году, государственные СМИ сообщают, что в ближайшие годы Пекин планирует расширить её конструкцию и исследовательские возможности. Основной её модуль «Тяньгун» впервые был выведен на орбиту в 2021 году, что стало первым важным шагом в реализации мечты о собственной космической станции, создание которой китайские власти планировали ещё с 1992 года, говорится в статье.

Как ранее сообщало CMSA, на 2023 год у Китая запланировано три космических миссии, направленных на эксплуатацию и дальнейшее развитие космической станции. Помимо успешного запуска миссии «Шэньчжоу-16» во вторник, в их число входит также осуществлённый ранее в этом месяце запуск грузового корабля «Тяньчжоу-6» — а в конце года на орбиту отправится ещё один пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-17».

На своей пресс-конференции в понедельник CMSA также подтвердило план Китая осуществить высадку своих астронавтов на Луну к 2030 году. При этом Пекин заявляет, что готов открыть свою станцию для сотрудничества с международными партнёрами, в том числе для проведения совместных экспериментов. Китай в течение многих лет использует свой растущий потенциал в качестве глобальной космической державы, чтобы предлагать другим странам развивать партнёрские отношения и получать новые возможности для развития, отмечает CNN.

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