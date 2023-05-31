 

Исследование: 19 процентов россиян во время отъезда просят присмотреть за домом соседей

31.05.2023, 6:35, Новости дня
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41% россиян, отправляющихся на отдых, не используют сигнализацию, а лишь закрывают окна и двери. Еще 19% просят присмотреть за жильем своих соседей.

Обо всем этом стало известно благодаря исследованию, проведенному сайтом kp.ru. Некоторые респонденты сообщили, что приглашают пожить в квартиру кого-то из родственников. При этом 16% опрошенных признались, что не делают ничего особенного на время отъезда, отмечает телеканал “360”.


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