Исследование: 19 процентов россиян во время отъезда просят присмотреть за домом соседей

41% россиян, отправляющихся на отдых, не используют сигнализацию, а лишь закрывают окна и двери. Еще 19% просят присмотреть за жильем своих соседей.

Обо всем этом стало известно благодаря исследованию, проведенному сайтом kp.ru. Некоторые респонденты сообщили, что приглашают пожить в квартиру кого-то из родственников. При этом 16% опрошенных признались, что не делают ничего особенного на время отъезда, отмечает телеканал “360”.