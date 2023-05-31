«Это вопрос времени» – пилот ВМС предупредил, что НЛО начнут сбивать самолеты

Загадочные НЛО стали предметом расследования правительством США после признания наличия не менее 11 контактов.

Один из опытнейших пилотов, бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс, предостерегает, что столкновение самолета с НЛО — вопрос времени. Он рассказал о почти ежедневных встречах с загадочными объектами, которые представляют угрозу самолетам.

Грейвс, являющийся одним из пилотов, описал ситуацию, произошедшую во время тренировочных полетов с авианосца USS Theodore Roosevelt в 2015 году. Он и его коллеги-пилоты заметили неопознанные радиолокационные сигналы и столкнулись с таинственным «темным кубом» внутри «прозрачной сферы». Видеозапись этого инцидента была представлена в финальном эпизоде сериала National Geographic «НЛО: расследование неизвестного».

Согласно показаниям Грейвса, пилоты часто наблюдали от двух до семи НЛО. Во время полетов они активно избегали столкновений с этими загадочными объектами, принимая меры предосторожности и отчитываясь о своих наблюдениях.

Самой известной видеозаписью НЛО стал ролик, снятый пилотом FA-18, на котором запечатлен объект, похожий на вращающийся «волчок». При этом пилоты выражали удивление и шок, не понимая происхождение этих загадочных объектов.

Расследование правительства США продолжается, и заместитель директора разведки Скотт Брей доложил Конгрессу о 11 подтвержденных близких столкновениях между военными самолетами и НЛО. Он также отметил, что некоторые из этих объектов представляют собой физические явления и не могут быть просто списаны на оптические иллюзии или ошибки в восприятии.

Вопрос присутствия НЛО и их потенциальной опасности вызывает серьезные опасения в аэрокосмической отрасли и среди военных специалистов. Райан Грейвс подчеркнул, что безопасность самолетов и экипажей должна быть приоритетом, и игнорирование потенциальных угроз со стороны НЛО из-за скептицизма или недостаточного внимания было бы неразумным.

Райан Грейвс призвал к серьезному подходу в этом вопросе, отметив, что столкновение в воздухе с НЛО может произойти в любой момент, если не будут предприняты соответствующие меры безопасности.