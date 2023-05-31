«Это вопрос времени» – пилот ВМС предупредил, что НЛО начнут сбивать самолеты
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Загадочные НЛО стали предметом расследования правительством США после признания наличия не менее 11 контактов.
Один из опытнейших пилотов, бывший лейтенант ВМС США Райан Грейвс, предостерегает, что столкновение самолета с НЛО — вопрос времени. Он рассказал о почти ежедневных встречах с загадочными объектами, которые представляют угрозу самолетам.
Грейвс, являющийся одним из пилотов, описал ситуацию, произошедшую во время тренировочных полетов с авианосца USS Theodore Roosevelt в 2015 году. Он и его коллеги-пилоты заметили неопознанные радиолокационные сигналы и столкнулись с таинственным «темным кубом» внутри «прозрачной сферы». Видеозапись этого инцидента была представлена в финальном эпизоде сериала National Geographic «НЛО: расследование неизвестного».
Согласно показаниям Грейвса, пилоты часто наблюдали от двух до семи НЛО. Во время полетов они активно избегали столкновений с этими загадочными объектами, принимая меры предосторожности и отчитываясь о своих наблюдениях.
Самой известной видеозаписью НЛО стал ролик, снятый пилотом FA-18, на котором запечатлен объект, похожий на вращающийся «волчок». При этом пилоты выражали удивление и шок, не понимая происхождение этих загадочных объектов.
Расследование правительства США продолжается, и заместитель директора разведки Скотт Брей доложил Конгрессу о 11 подтвержденных близких столкновениях между военными самолетами и НЛО. Он также отметил, что некоторые из этих объектов представляют собой физические явления и не могут быть просто списаны на оптические иллюзии или ошибки в восприятии.
Вопрос присутствия НЛО и их потенциальной опасности вызывает серьезные опасения в аэрокосмической отрасли и среди военных специалистов. Райан Грейвс подчеркнул, что безопасность самолетов и экипажей должна быть приоритетом, и игнорирование потенциальных угроз со стороны НЛО из-за скептицизма или недостаточного внимания было бы неразумным.
Райан Грейвс призвал к серьезному подходу в этом вопросе, отметив, что столкновение в воздухе с НЛО может произойти в любой момент, если не будут предприняты соответствующие меры безопасности.
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