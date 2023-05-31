Собянин: Экстренные службы выясняют обстоятельства атаки БПЛА в Москве

Происшествие произошло рано утром 30 мая. Экстренные службы столицы находятся на местах, выясняются обстоятельства произошедшего, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначльник уточнил, что серьезно пострадавших в результате инцидентов с БПЛА нет. Он призвал горожан доверять только официальным источника и не распространять непроверенную информацию.

“В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в двух домах, пострадавших от попадания БПЛА. Сразу после окончания работы специальных служб жители смогут вернуться в свои квартиры”, – сообщил Собянин.

Сообщается, что повреждения получили жилые дома на Ленинском проспекте и Профсоюзной улице.