 

Собянин: Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте

31.05.2023, 4:00, Новости дня
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Никто из жителей поврежденных беспилотниками домов серьезно не пострадал. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация им не потребовалась.

“Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи”, – отметил мэр.

Инциденты с беспилотниками произошли утром 30 мая. Из-за атаки БПЛА несколько зданий получили повреждения.


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