Собянин: Медпомощь двум жителям домов рядом с упавшими БПЛА оказали на месте
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Никто из жителей поврежденных беспилотниками домов серьезно не пострадал. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что за медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация им не потребовалась.
“Также на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи”, – отметил мэр.
Инциденты с беспилотниками произошли утром 30 мая. Из-за атаки БПЛА несколько зданий получили повреждения.
Смотреть комментарии → Комментариев нет