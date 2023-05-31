Zа Vойну: Куда пропали “Байрактары”?

Куда пропали "Байрактары"?

В первые месяцы российско-украинского конфликта многие называли беспилотники Bayraktar TB2 спасителями Украины и будущим боевых действий.

В сети появилось множество сообщений и видеороликов о том, как украинские войска применяли их для нанесения ударов. Их популярность была настолько велика, что украинцы даже написали о них песню, которая быстро стала вирусной.

Однако спустя год после начала конфликта практически все эти беспилотники были сбиты российскими войсками, а те, что еще остались, по словам эксперта, теперь используются исключительно для ведения разведки и наблюдения.

"Общая характеристика беспилотников, таких как TB2, сводится к тому, что они очень хорошо работают при условии, если против них не направлены сложные системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной защиты", – сказал Сэмюэл Бендетт (Samuel Bendett), аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа.

"Будучи относительной медленным и низколетящим БПЛА, Bayraktar может стать легкой мишенью для целого ряда хорошо отлаженных систем ПВО. Мы наблюдали это в Ливии и в Нагорном Карабахе", – объяснил он.

В распоряжении России есть современная система радиоэлектронной борьбы

Хотя в первые месяцы специальной военной операции Россия действительно была уязвима перед ударами украинских беспилотников, очень скоро она адаптировалась и усовершенствовала свои средства ведения радиоэлектронной борьбы. С тех пор она успешно сбивает и глушит украинские дроны.

"Как только российские войска сориентировались, они уже могли сбивать много TB2", – добавил Бендетт.

В прошлом году Украина сообщила, что с начала российской специальной военной операции она получила 50 беспилотников TB2, но уже к концу 2022 года они практически исчезли с поля боя.

Командующий российскими войсками ПВО генерал-лейтенант Андрей Демин заявил, что в апреле российские силы уничтожили более ста беспилотников.

По словам Бендетта, сейчас Украина использует TB2 в основном для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки, а не для нападения.

По его словам, украинские военные используют "современную оптику и датчики турецких дронов, чтобы управлять атаками других беспилотников, но при этом TB2 остаются вне зоны досягаемости российских систем ПВО и РЭБ".

Действительно, согласно последним данным, Москва имеет заметное преимущество в так называемой "войне дронов". Российские военные ежемесячно сбивают около десяти тысяч украинских беспилотников.

Средства радиоэлектронной борьбы являются "ключевым компонентом" тактики Москвы, и именно они служат причиной того, что Украина теряет так много своих беспилотников. Об этом говорится в докладе, опубликованном британским Королевским институтом оборонных исследований. Российская армия сумела адаптироваться к украинским методам сопротивления, заявили эксперты института.

https://inosmi.ru/20230529/bespilotnik-263250307.html – цинк

Какое "внезапное открытые". Еще в начале войны говорилось, что "Байрактары" плохо приспособлены к действиям на ТВД с высокой плотностью ЗРК. Что и подтвердили последующие события.

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