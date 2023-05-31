“На диетах не сижу”: как Виктория Дайнеко готовится к лету

Лето уже не за горами, поэтому многие граждане активно готовятся к пляжному сезону, садятся на диеты, обновляют гардероб. Не отстают от своих поклонников и отечественные звезды. О своих хлопотах рассказала популярная российская певица Виктория Дайнеко.

Как оказалось, она не спешить сбросить лишние килограммы к пляжному сезону. У артистки другие заботы. О подготовке к лету победительница пятого сезона шоу “Фабрика звезд” поведала в эксклюзивном интервью корреспонденту Пятого канала.

“На диетах не сижу”, – призналась Виктория Дайнеко.

Пока тысячи ее фанаток обивают спортзалов, познают прелести правильного питания и соблюдают строгий режим и пытаются при этом успеть на вечерний сеанс массажа, певица просто ждет. Фигура ее не беспокоит, зато есть другая проблема.

По словам артистки, ей предстоит полное обновление гардероба. Выпускница “Фабрики звезд” подчеркнула, что к лету ей нечего надеть. Кстати, на светское мероприятия Виктория Дайнеко явилась в наряде в стиле “русский арт”, по крайней мере, организаторы настаивали именно на этом дресс-коде.

Церемонию в “Крокус Сити Холле” вместе с Викторией Дайнеко также посетили Анастасия Волочкова, Полина Гагарина, Митя Фомин, Мот, Дава, Ксения Бородина и другие российские звезды.