 

Ученые из Сибири развеяли миф о Тунгусском метеорите

31.05.2023, 2:40, Новости дня
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В июне 1908 года на территории Енисейской губернии (ныне – Красноярский край) упал метеорит. Небесное тело предположительно приземлилось в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, поэтому по сей день об этом событии говорят как о падении Тунгусского метеорита. Также сложилось мнение, что после этого события в районе эпицентра образовались водоемы. Например, озеро Чеко, пишет “Царьград”.

Однако ученые-исследователи из Сибири выяснили, что это озеро, как и другие, которые находятся неподалеку, возникли не в начале прошлого века, а гораздо раньше. Изучив дно, специалисты заявили: возраст Чеко – примерно 300 лет, а двух других – две тысячи лет, сообщает “360”.

Ученые считают, что на образование этих озер могло повлиять таяние вечной мерзлоты, или всему виной карстовые процессы. Но определенно точно: небесное тело не повлияло на формирование водоемов.


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