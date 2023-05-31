Чем проще, тем лучше: как носить классические джинсовые шорты, которые снова в моде этим летом

Джинсовые шорты – незаменимая летняя вещь, которую, к сожалению, не все умеют достойно носить. Если обрамить их определенными вещами, получится настоящий шик, достойный выхода королевы. Мода диктует свои правила, их надо правильно претворять в жизнь.

С высокими ботинками

Помните времена, когда ботильоны с шортами были идеальным сочетанием? Мода циклична, и сегодня это сочетание вернулось с небольшой коррекцией. Теперь вместо ботинок – высокие, массивные сапоги, которые с шортами составляют довольно неожиданное сочетание. Выбирайте шорты с потертостями и завышенной талией, чтобы компенсировать грубость сапог. Если вы очень смелы, выбирайте шорты оверсайз. Только дополните идеально облегающим верхом. Во всем должен быть баланс. А утонченность образу придаст ткань с цветочным рисунком.

Верх оверсайз

Если вы выбрали приталенные шорты с завышенной талией, идеальным дополнением к ним станет рубашка оверсайз на пуговицах. Обратите внимание на те модели, которые доходят до середины бедра или чуть длиннее. Так вы создадите шикарный силуэт с идеальными пропорциями. Нотку откровенности придаст майка или укороченный топ под рубашкой. Только не забудьте расстегнуть несколько верхних пуговиц.

Классика жанра

Классика не повод игнорировать джинсовые шорты. Этот вещь, не подвластная времени, и при правильном фасоне шорты могут стать основой летнего утонченного гардероба. Только они должны иметь идеальный крой и четко сидеть по фигуре.

К шортам добавляем рубашку на пуговицах из шелка и блейзер черного цвета. Комплект с обложек журналов, который выведет вас на новый уровень. Не забудьте об аксессуарах: солнцезащитных очках, кожаной сумке коричневого цвета, крупных серьгах. Последний штрих – удобные мокасины.

Морской колорит

Ничто так не напоминает о море, как неподвластные времени полоски. Чтобы добиться такого эффекта, соединяйте шорты с полосатым топом, такое сочетание придаст каплю матросского шика.

Если хотите более классического вида, добавляйте к шортам белую накрахмаленную рубашку на пуговицах и изысканные аксессуары глубокого синего цвета. Это может быть ремень, очки в толстой оправе, аксессуары для волос, сумка. Ну и в завершение – белоснежные кроссовки или эспадрильи.

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Ривьера

Французы славятся своими безупречными круассанами, непринужденным отношением ко всему и своим уличным стилем. Вы можете добиться практически аналогичного эффекта, если немедленно замените свою обычную футболку на синюю в полоску, а на плечи накинете идеально сшитый блейзер из хлопка. Украшения должны быть сдержанными, едва заметными.

Гранж

Ничто так не поможет раскрыть вашу внутреннюю богиню гранжа, как убойные джинсовые шорты. И лучше те, которые сохранились с девяностых. Возможно, такие можно найти в магазине винтажных вещей или в ближайшем супермаркете. Добавьте атмосферы с помощью безразмерной футболки, завязанной сбоку узлом. Сверху обязательно должна быть фланелевая рубашка в клетку. Дополнят образ тяжелые армейские ботинки или черные кроссовки.

Тотал-лук

Трудно отрицать полное возвращение денима на подиумы и в обычную жизнь. Но сегодня главное – смешать различные оттенки, например, темно-синие шорты, белый топ и голубая джинсовая рубашка. Контраст придает глубину наряду. Из аксессуаров подберите пояс, который стягивает талию, и классической формы сумку.

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Минимализм

Если вы сторонница минимализма, джинсовый ансамбль придется как нельзя кстати. Главное – придерживаться единой нейтральной цветовой палитры. Отдавайте предпочтение бежевому, черному, синему. Верх подбирайте из легких, струящихся материалов серого, белого или бежевого цвета. Шорты должны хорошо сидеть. Украшений минимум. Но минимализм не значит скука. Избежать ее поможет многослойность. Например, надевайте рубашку свободного кроя, джинсовые шорты и свитер оверсайз для создания уютного и изысканного образа одновременно. На ноги – белые кроссовки или классические кожаные мокасины.

Гламур

Джинсовые шорты с легкостью составят элегантный комплект с шелковой или атласной блузкой нейтральных тонов. В такой одежде и в пир, и в мир. Нотку романтики придадут кружева и оборки. Завершить расслабленный курортный образ помогут аксессуары: очки, широкополая шляпа, крупные серьги и браслеты. К образу добавьте сумку тоут или изящный клатч.