Найдена альтернатива марафону желаний

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31.05.2023, 1:25, Новости дня
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Сегодня популярны различные тренинги и мастер-классы по созданию гармоничных отношений. Чаще всего мы приобретаем кота в мешке, потому что гарантировать результат не может никто. Но выход есть всегда.

Например, можно учиться на чужих удачных примерах. Олеся Железняк в комедийном спектакле “Последний шанс” наглядно помогает решать свои личные проблемы методом “взятия мужчины нахрапом”. Комедию можно посмотреть 26 мая в ЦКИ “Меридиан” (начало в 19:00).

Мария Аронова в спектакле “Свободная пара” дает пошаговую инструкцию “как полюбить себя и тебя полюбит весь мир”. Это просто железобетонный практикум на века, потому что никто и никогда еще ничего эффективнее не придумал. Спектакль “Свободная пара” с Марией Ароновой и Борисом Щербаковым пройдет 28 мая на сцене театра на Таганке (Новая сцена). Билеты на все спектакли на сайте artpartner.ru.


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