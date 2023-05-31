 

Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером

31.05.2023, 1:25, Новости дня
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Давид Манукян известен публике как блогер, певец, друг Филиппа Киркорова и экс-возлюбленный Ольги Бузовой. В марте этого года уроженцу Новосибирска исполнилось всего 30 лет, а он уже покорил так много вершин. Но кто бы мог подумать, что это только начало…

Последние несколько лет Дава регулярно радует любимых поклонников новыми хитами, выступлениями и выходами в свет. Казалось, блогер добился всего, о чем только можно мечтать. Однако он не планирует останавливаться на достигнутом и собирается предстать перед публикой в новой ипостаси.

РИА ФАН напоминает, что ранее Давид Манукян снялся в сериале режиссера Сарика Андреасяна. Этот опыт и вдохновил бывшего избранника Бузовой на новые свершения. Музыкант решил стать актером и запланировал участие сразу в нескольких проектах.

По словам Давида, этим летом его ждет очень плотная работа. Он не только сыграет в двух сериалах, но и исполнит главную роль в полнометражном фильме. “Это новое направление для меня, которое мне очень интересно”, – поделился своими впечатлениями Манукян.

Остается только надеяться, что актерская карьера не помешает поющему блогеру выпускать для поклонников новые музыкальные композиции. Судя по всему, пока все идет по плану. Недавно экс-возлюбленный Ольги Бузовой записал несколько новых песен.


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