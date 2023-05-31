«Ну ладно, живы и тьфу-тьфу-тьфу»

Репортаж с улицы Атласова в Новой Москве, которая утром подверглась атаке беспилотника.

Первые сообщения о беспилотниках, атаковавших Москву, появились около четырех утра. Новая Москва стала первым местом, откуда пришли сообщения. Поселение Московский, улица Атласова: примерно в десяти километрах от съезда с МКАДа беспилотник врезался в окно 25-го этажа многоквартирного дома. В квартире в это время спала семья с пятилетним ребенком. По информации ТАСС, легкое осколочное ранение получила женщина, находившаяся внутри квартиры, больше никто не пострадал. Окна повыбивало еще на двух этажах ниже.

Жителей соседних домов разбудил «грохот», «хлопок», «взрыв» (все они описывают этот звук по-разному), похожий на «странную петарду». А те, кто выбежал на улицу сразу же, вспоминают запах гари и пороха.

«Подожди, что ты мне так быстро говоришь? Я не понимаю, не торопись, — девушка в автобусе прижимает к уху телефон. — Да ты что… И что, там так сильно? Нет, не читала я с утра новости. Я вообще их стараюсь не открывать, Саш. Блин, подожди. А как я на работу пройду? Меня пропустят?»

Автобусом от метро «Саларьево» до поселка Московский — минут семь без пробок. Мы так и едем, но резко встаем прямо перед поворотом на Атласова. Перед автобусом — несколько машин пытаются разъехаться, развернуться: территория к соседним с местом происшествия жилым домам закрыта лентой, туда ни заехать, ни пройти. На траве за лентой лежит какая-то коробка с обломками, которые охраняют дежурящие рядом сотрудники полиции.

Левый ряд дороги занимают машины ФСБ, полиции, военной полиции и Следственного комитета. Над ними — билборд с изображением военных, реклама службы по контракту: «Наша профессия — Родину защищать».

На тротуаре напротив пострадавшего дома уже установлено несколько телекамер: «Звезда», «Первый канал». Две бабушки, жмурясь от утреннего солнца, смотрят вверх, на крышу многоэтажки напротив. У белой крыши над последним этажом — черное пятно, ползущее из окна наверх. Стекла выбиты. Похоже на последствия пожара. Было бы похоже, если бы это был не 2023 год и если бы уже 15 месяцев не продолжалась специальная военная операция.

***

— Дрон, дрон это был, видите? Был взрыв в четыре часа утра. Я вскочила как ошпаренная. Думала, дом рушится, — рассказывает Татьяна, пожилая гражданка с короткой стрижкой, она говорит, что живет в пятиэтажке недалеко от дороги. — А сестра живет вон на той стороне, и она такой же взрыв слышала. Такой силы он был! У машин сигнализация сработала от взрыва.

Татьяна говорит, что утром ей позвонила сестра, сказала включить новости в девять утра. «Причем они не сказали, где взрыв. А сестра мне говорит: я сама узнала на видео наш универмаг и наши дома».

Рядом стоит Нина Сергеевна, седовласая гражданка в беретике, крепко сжимает в руках маленькую сумочку: «Сильно ударили. Я очень испугалась. Но подумала, что петарда какая-то. А потом смотрю в восьмом часу Собянина, он говорит: вот, не поддавайтесь панике [В официальном телеграм-канале мэра Москвы в 7.21 появилось сообщение: «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал. Прошу вас доверять только официальным источникам и не распространять непроверенную информацию» — Ред.]. А я переключаю каналы, и нигде ничего не сообщают. Что происходит? Мне позвонила внучка: «Ты что, не слышала?» Я схватила сумочку и прибежала сюда. Я считаю, что надо отвечать! Отвечать надо немедленно! Хватит нам проглатывать!»

Рядом таксист затягивается сигаретой, ухмыляется на эту реплику, спрашивает у корреспондента: «Чего там, в Кремле еще не выступали?»

Дмитрий Песков после атаки беспилотников заявил: «Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений. Этот удар имел место в воскресенье».

***

Две девушки, Алена и Ольга, стоят ближе к газону, в теньке под деревьями, и так же, как и все рядом, засматриваются на самый верх многоэтажки. Обсуждают между собой, куда беспилотники могли лететь и кто их запустил.

— У нас даже в [деткий] сад народ не пошел. Охранница побежала проверять, говорит: думала, сад взорвали, — говорит Алена. — У меня была первая мысль: петарда. Но что-то слишком какая-то… Какая-то не такая. Так что быстро стало понятно, что не она это. Окна задрожали. Был сначала просто «бах», а потом такое «бах, бах». Я на время посмотрела: 4.10 на телефоне было. Легла, думаю — ладно. Потом все же мы выбежали на улицу. Смотрим: крылья беспилотника лежат… Года два назад у этого дома машины погорели перед Новым годом. Кто-то поджег. Чего-то эти дома всегда страдают… Они прямо к себе притягивают. Ну ладно, живы и тьфу-тьфу-тьфу. Оттого, что будешь нагнетать, — будет только хуже нервам своим же. Вроде никто не пострадал. Писали, что семья самостоятельно покинула квартиру.

Оля, вторая девушка, говорит: «Повезло людям, получается?»

Алена отвечает: «А еще неизвестно, куда он должен был попасть, куда летел. И если бы взорвался — больше бы людей пострадало».

Оля спрашивает: «Не, ну такой хлопок же только от взрыва может быть или от удара? Может, у полиции спросить?»

Мимо идет пара сотрудников. «Ребята, вы не знаете, взрыв был?» — спрашивает Оля. Тот, что помладше, отрезает: «Не знаем мы ничего». Другой отвечает: «Не было, не было».



Фото: Виталий Смольников / ТАСС

***

— Вот они [власти] говорят: не паниковать, не паниковать, — обращается к нам девушка с детской коляской. — А ничего не говорят. Люди паникуют от неизвестности! С утра в новостях ничего не было… Только сейчас приехали сюда снимать. Уже что-то должны показать.

Оля рядом со мной шепчет: «Боже, ведь люди в этом окошке спали и не ждали, что что-то такое может случиться. Да ведь?»

Татьяна Васильчук,

спецкор

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