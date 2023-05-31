Zа Vойну: Залужного объявили в розыск

Валера, выходи!

МВД РФ присоединилась к поискам Залужного.

Стоит отметить, что Asia Times, несмотря на все видео и фейковые фотки, заявила, что Залужный либо ранен, либо убит.

PS. В РФ также с сего дня официальной запрещен коллаборационистский белоголубой флаг. Уже есть один приговор за его демонстрацию. Начнут со штрафов.

PS2. Путин подтвердил попадание по штаб-квартире ГУР МОУ в Киеве. Норм. Наконец-то центры принятия решений начали трогать.

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