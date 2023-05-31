 

Достоевский бы за это сидел?

31.05.2023, 0:00, Разное
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Мосгорсуд вслед за апелляцией на арест режиссерки Жени Беркович рассмотрел жалобу на арест сценаристки Светланы Петрийчук, задержанной в тот же день. Меру пресечения ей также оставили без изменений.

Об уголовном деле против Беркович и драматурга Светланы Петрийчук стало известно утром 4 мая, когда в Санкт-Петербурге к Елене Эфрос и Нине Катерли, матери и бабушке Евгении, пришли с обыском. Саму Беркович задержали в Москве и увезли на допрос. Петрийчук в тот же день задержали в московском аэропорту Внуково. На следующий день адвокаты рассказали, что девушки стали фигурантками уголовного дела за оправдание терроризма из-за пьесы «Финист Ясный Сокол». Петрийчук написала сценарий пьесы, а Беркович поставила на сцене театра. Дело возбудили еще 10 апреля, а ключевым доказательством стала экспертиза Романа Силантьева, который называет себя создателем неведомой миру науки «деструктология».

Источник: Новая газета


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