Мнение: Путин и казаки

Звучит, как анекдот: «Путин прибыл в город для рабочей встречи и по счастливому стечению обстоятельств оказался на месте».

Начало заметки тоже забавное «Казаки челнинского Боровецкого хутора во главе с атаманом Михаилом Рыловым…»

А дальше речь про Путина и гуманитарный груз для Донбасса.



отсюда, оттуда же и фотография

Но причем тут Роман Путин, племянник того самого Путина?

И откуда в Набережных Челнах казаки? Когда завезли?

А если это настоящие казаки, почему они не на Донбассе? Почему в те края наведываются только с гуманитарными грузами? Гуманитарку собирать и развозить больше некому, кроме как казакам? Опасаются, что разворуют?

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