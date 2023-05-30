Мнение: Путин и казаки
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Звучит, как анекдот: «Путин прибыл в город для рабочей встречи и по счастливому стечению обстоятельств оказался на месте».
Начало заметки тоже забавное «Казаки челнинского Боровецкого хутора во главе с атаманом Михаилом Рыловым…»
А дальше речь про Путина и гуманитарный груз для Донбасса.
отсюда, оттуда же и фотография
Но причем тут Роман Путин, племянник того самого Путина?
И откуда в Набережных Челнах казаки? Когда завезли?
А если это настоящие казаки, почему они не на Донбассе? Почему в те края наведываются только с гуманитарными грузами? Гуманитарку собирать и развозить больше некому, кроме как казакам? Опасаются, что разворуют?
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Источник: Ирек Муртазин
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