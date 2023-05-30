Асимметричный боб и заплетенные хвостики: не требующие особого ухода прически для женщин 50+

С возрастом женщины больше всего ценят в прическе простоту в уходе, комфорт, элегантность. Если вам за 50 лет и вы хотите сменить имидж, вот несколько идей удачных причесок для этого этапа жизни. На их создание не уйдет много времени, и поддерживать их будет довольно просто. При этом вы будете выглядеть великолепно всегда.

Лоб и короткий боб

Если вы хотите сохранить длину волос до плеч, то вам подойдет прическа лоб (или лонг-боб — удлиненный боб). Эта стрижка подарит классическую привлекательность, которая не требует особого ухода и даже зрительно омолодит вас. К тому же она подходит для любого типа волос. Однако с такой длиной лучше делать волосы немного волнистыми, что легко осуществить с обычной плойкой.

Стилисты предупреждают: длинные волосы могут прибавить вам возраста, тогда как удачная короткая стрижка, наоборот, молодит. Да, иногда нелегко расстаться с длинными локонами, но, если вы сделаете короткий боб, вы точно не пожалеете о своем решении. Даже с тонкими и прямыми волосами он будет смотреться неплохо, а на густых волосах — просто шикарно.

Оставляйте длину до подбородка, только если форма вашего лица не сердцевидная. Такая длина позволяет делать разные типы укладок или просто оставить прическу как есть. Вы сможете собраться на любое мероприятие в кратчайшие сроки. Учтите, что седые волосы становятся более вьющимися и непослушными, вам может понадобиться выпрямляющий бальзам.

Стрижка пикси и многослойный боб

Если вы любите короткие стрижки, этот вариант идеальный для вас. Вы почувствуете себя моложе и комфортнее без волос на шее. Главный плюс такого стиля в его многослойности: верхние части более длинные, с ними удобно работать, придавая разную форму. Сделайте прическу чуть игривее, отпустив длинную челку, или уложите ее лаком и придайте себе более официальный вид.

Для пикси больше подходят густые волосы, но если они у вас тонкие и ломкие, то выберите многослойный вариант. Добавление слоев к бобу придаст вам непринужденности, свободной небрежности, при этом такая прическа будет очень уместна для вашего возраста. Вы словно переместитесь во времени на несколько лет назад. Многослойный боб бывает с челкой или без. Особенно красиво с ним смотрятся волнистые от природы локоны.

Асимметричный боб и стрижка шегги

Асимметричный боб обычно короче на затылке, чем спереди. Это удобно, если вы любите активно двигаться. Такая прическа при любом повороте головы смотрится ровно и гармонично. Правда, для такого боба нужны прямые и густые волосы, в противном случае их будет трудно уложить. Понадобится специальный спрей легкой фиксации.

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Стрижка шегги популярна уже более 40 лет, она имеет много конфигураций и очень подходит женщинам в возрасте. Благодаря наслоению локонов разной длины создается объемный верх, тонкий низ, а челка дополняет образ, делая его завершенным. Чаще всего шегги делают до плеч, но есть и более длинный вариант. Если у вас кудряшки, эта прическа вам, к сожалению, не подойдет. Уложить ее будет слишком проблематично.

Пикси на экстремально коротких волосах и пикси-боб

Если ваши волосы пострижены очень коротко, придайте им форму пикси. При этом сверху у вас будут более длинные пряди, а снизу — экстремально короткие. Это довольно смелая стрижка, но зато с ее помощью вы всем дадите понять, что ваш возраст — это только числа в паспорте. Главное, знайте, что для этой прически волосы должны быть густыми.

Стрижка пикси-боб — это интересный микс, при котором волосы вокруг шеи и ушей короткие, а от макушки идут более длинные. Это прическа, которую будет легко укладывать, при этом она не смотрится слишком короткой. Если у вас прямые локоны — это отличный вариант для вас. Ее будет удобнее укладывать с помощью текстурирующей сыворотки.

Плетеные хвостики и низкий пучок

Низкие хвостики, заплетенные в косички, очень удачно выглядят на женщинах постарше. Чтобы создать такую прическу, соберите волосы набок, сплетите их в форму косички и закрепите резинкой. Если не хотите классическую косу, сделайте «рыбий хвост» или другой ее вид. Чтобы она не растрепалась, сбрызните локоны фиксирующим спреем.

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Если ваши волосы ниже плеч, их можно собрать в низкий пучок. Так вы создадите очень элегантный, даже торжественный образ. Впрочем, эта прическа универсальна, она подойдет и для офиса, и для праздника. Если добавить красивую заколку, получится еще более шикарно и стильно.

Высокий пучок и низкий хвост

Если вам хочется добавить образу классики, высокая прическа вам точно подойдет. Создать высокий пучок легче, чем кажется. Вам нужно сделать обычный конский хвост или косы и заправить их под верхний слой волос. Тогда получится желаемый эффект.

Более гладкий и элегантный вид создает низкий хвост. Он подходит для работы или торжества, а также для более неформальных встреч. Главное, защитить волосы от повреждений, держа их в такой прическе долго. Используйте укрепляющие бальзамы для локонов при каждом мытье.

Длинная многослойная стрижка и укладка «волосы назад»

Многим дама 50 лет и старше нравятся более длинные волосы. В вашем случае лучше сделать выбор в пользу многослойности, способной слегка смягчить образ. Хочется немного юношеской эстетики? Сделайте свои локоны более светлыми. Можете даже оставить свою седину неокрашенной! Это будет очень стильно и смело.

Любите короткие прически, но не хотите, чтоб волосы обрамляли лицо? Тогда уложите их, зачесав назад. Более длинные пряди сверху позволят вам сделать это легко и быстро. Подойдет и обычный пикси-боб — просто уложите его не вперед, а назад. Для волнистых от природы волос такой вариант будет просто идеальным.