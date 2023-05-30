Карманный тренд: как карманы из утилитарной детали стали модным аксессуаром

Когда-то карманы были обычным средством сделать одежду более функциональной. Но со временем этот утилитарный предмет стал превращаться в настоящее украшение. Самые именитые дизайнеры сегодня дополняют карманами не только брюки, пиджаки и куртки, но и мини-юбки, корсеты, шорты и даже сапоги. Таким образом это незаметное ранее средство портативного хранения вышло за рамки утилитарного статуса. Вот как карманы стали популярны и каково их значение в моде сегодня.

Карманы стали вездесущими

На самом деле карманы теперь настолько распространены, что вы можете полностью отказаться от сумочек и иметь возможность спрятать все необходимое в свой наряд. С другой стороны, сумки сами по себе претерпевают изменения, карманы в них видоизменяются и становятся более удобными и вместительными. Сегодня карманы стали вездесущими, поскольку они символизируют практичность и полезность, но так было не всегда.

Изначально они были атрибутом исключительно рабочей одежды и служили для того, чтобы освободить руки рабочих. В них можно было класть полезный инвентарь, а не держать его постоянно в руках перед собой. Лишь со временем карманы стали символом «тихой роскоши». И сегодня с их помощью дизайнеры создают поистине шикарные наряды и целые коллекции.

Практичность и изысканность

Еще одна причина широкого распространения карманов — их удивительная практичность. В осенних коллекциях 2023 года упор сделан именно на нее наряду с классической изысканностью. Ведущие мировые бренды отдали предпочтение платьям на пуговицах и костюмам с карманами.

Некоторые дизайнеры сосредоточились на театральных показах мод, другие же предпочитали создавать коллекции, применимые в реальной жизни. Одержимость карманами знаменитых дизайнеров возросла в последние несколько лет, они начали добавлять чрезмерное их количество к самым разным предметам одежды, например к брюкам карго.

История карманов уходит в далекое прошлое

Сегодня современные дизайнеры предпочитают крупные карманы, которые повсюду используются как функциональный элемент. В 2000 году революцию в моде совершили мешковатые брюки «парашюты» с огромными карманами, с тех пор их стали носить такие иконы стиля, как Дэвид и Виктория Бекхэм, Брэд Питт и Дженнифер Энистон. И все же история карманов в женской моде уходит в далекое прошлое и представляет собой нечто еще более важное.

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В 17-м веке карманы в том виде, в котором мы их знаем сегодня, были только в мужской одежде. Женщинам же приходилось пристегивать некое подобие кармана (обычный тканевый мешочек) под нижнюю юбку, не выставляя напоказ. Это было не только неудобно практически, но и довольно унизительно для женщин того времени. По словам историка моды Эйнава Рабиновича-Фокса, «в ту эпоху карманы приобрели гендерное значение».

Лишь к концу 18-го века в женских платьях стали делать специальные надрезы, облегчающие доступ к схемным кармашкам. В 19-м веке женские съемные карманы стали исчезать, и им на смену пришли более классические, символизирующие независимость, статус и мобильность. Защитники прав женщин стали ассоциировать карманы с мужскими привилегиями и добиваться равноправия в возможности размещать на своей одежде этот элемент.

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Карман как символ феминизма

К 20-му веку феминистки и суфражистки уравняли карманы с избирательными привилегиями и равными правами. «У многих суфражисток в одежде были карманы, и они стали символом феминизма», — говорит Рабинович-Фокс. Но в итоге карманы, по мнению специалиста, стали «самым большим недостатком женщин и самым большим препятствием для женского прогресса».

Феминистская коннотация карманов сохранилась и в 20-м веке, когда они стали символом свободы и независимости. Тем не менее еще 100 лет назад карманы, которые мы знаем сегодня, — те, которые можно увидеть в платьях и выставлять напоказ, а не носить в качестве завязок под одеждой, — стали популярными, а точнее, в 1930-х и 1940-х годах.

Чем больше карманов, тем лучше

Сегодня женщины хотят видеть больше карманов в своей одежде. Эйнав Рабинович-Фокс говорит: «Мы наблюдаем возрождение феминизма в последние годы, и все больше женщин призывают к правам. Мы также видим, что все больше женщин требуют иметь карманы в своей одежде, объявляя это как феминистское требование».

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Карманы делают одежду более дорогой в производстве, но предприятия идут на это, ведь спрос на такую одежду всегда выше. Специалисты рассматривают чрезмерную одержимость карманами как продолжение превращения аксессуаров в одежду и наоборот. Прогнозист тенденций Джессика Ричардс говорит: «В 2020 году и во время карантина у нас было желание как можно эффективнее выходить из дома, положив свой телефон, ключи и предметы первой необходимости в карман».

Вот почему модные дома стали не только добавлять карманы к сумкам, но и встраивать их в перчатки и поясные ремни. Возможно, карман символизирует будущее моды в большей степени, чем мы думаем. По мере того как мы продвигаемся к безналичному, практически безкарточному обществу, потребность в упорядоченной эффективности будет только продолжать подпитывать популярность карманов.

Сегодня карманы функционируют как новая форма футуризма в моде, намекая на то, как будет развиваться наш стиль одежды. Тем не менее, если дамы откажутся от сумочек, карманы должны будут стать еще более декоративными, коллекционными и захватывающими. В конце концов, модные тренды никогда не сводятся только к сочетанию формы и функции. А до тех пор женщины будут прятать телефоны и кошельки в “парашютные” брюки карго и мини-юбки.