 

“У меня была истерика” – надевшая черный платок Волочкова сообщила о потере

30.05.2023, 21:30, Разное
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Балерина Анастасия Волочкова весь день разгребает последствия беспокойной ночи. В 5 утра танцовщицу разбудил грохот. Потом ей стали звонить друзья и спрашивать, все ли нормально. Оказалось, что это был беспилотник недалеко от ее поселка.

После случившегося Волочкову стали атаковать журналисты с просьбами дать комментарий по поводу происходящего. При этом балерине надо готовиться к концерту, который состоится уже завтра в подосковной Балашихе. Артистка решила выйти на связь в своем аккаунте и призвать всех медийщиков угомониться и дать ей спокойно собраться. На кадрах Волочкова предстала в балетном зале в черном платке, который был обмотан вокруг ее бедер.

Тревожная ситуация напомнила балерине о том, как важно ценить что имеешь, о родном очаге и красоте окружающего мира. Анастасия Волочкова нашла умиротворение в саду возле букета сирени. Еа камеру она показала придомовую территорию, а заодно рассказала душещипательную историю из жизни. Помощник по хозяйству Рустам погубил ее любимые цветы, для женщины с тонкой душевной организацией это стало ужасной потерей.

“Вот посмотрите, как мы с Лолочкой украсили наш стол. Кто помнит историю, когда Рустам в прошлом году срезал все грозди сирени у меня была истерика, и я тогда заказала в интернете искуственные гроздья. Мы их прикрутили на тот куст. И вот когда у всех отцвели уже все сирени, у меня аж до самого Нового года были эти цветы”, – рассказала Анастасия Волочкова.

Выходит, что жизнь человека, как и жизнь растения, очень хрупкая. И кусту сирени, и человеку обязательно нужна трепетная забота, иначе все закончится примерно одинаково — искусственными цветами.


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