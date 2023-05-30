 

Родственникам овдовевшей Гурцкая передали вещи и деньги скоропостижно умершего Кучеренко

30.05.2023, 21:30, Разное
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20 мая замминистра образования Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными. Муж Дианы Гурцкая умер мгновенно от разрыва аорты…

Родственники получили от ведомства, где работал Кучеренко, всю необходимую помощь и поддержку – от транспортировки тела в Москву до организации похорон. Кроме того, семье выплатили зарплату замминистра за май и оказали серьезную материальную помощь, поскольку муж Гурцкая умер при исполнении служебных обязанностей.

Всего в России насчитывается 20 федеральных министерств. Если верить открытым источникам, министр получает около 600 тысяч рублей в месяц. Значит, зарплата мужа Гурцкая, который работал замом, примерно сопоставима с этой суммой.

А только что, как говорят друзья, родным Гурцкая отдали личные вещи из кабинета Кучеренко в здании Министерства науки и высшего образования на Тверской, 11. Фотографии, костюмы, галстуки, записные книжки – все это вмиг осиротело…


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