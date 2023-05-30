 

В США справлявший нужду мужчина упал в пруд и очнулся без руки

30.05.2023, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нападение произошло в воскресенье 21 мая возле ресторана Banditos, где пострадавший отдыхал. Ривера вышел на улицу рано утром, перед самым закрытием заведения, чтобы облегчиться. Позже он заявил, что ресторан был переполнен, а очередь в туалет – длинной, поэтому он решил пойти к пруду, расположенному за баром.

“Я пошел к пруду. В то время я даже не представлял, насколько он велик. Произошло неожиданное событие: То ли я споткнулся, то ли пол подо мной качнулся. Я неожиданно оказался в воде. Это последнее, что могу вспомнить”, – сказал он.

Очнулся он в больнице. Врачи сказали мужчине, что аллигатор откусил ему руку чуть выше локтя, и что его спасли посетители бара. После того, как мужчину вытащили из воды, ему наложили жгут и перевязали рану.

Позже стало известно, что специалисты Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды обнаружили аллигатора, напавшего на Ривера. Зверь был пойман и усыплен.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / “Соблазнительно” – Екатерина Шпица обнажилась ради горячего снимка

30.05 / Zа Vойну: Испытания роевых дронов

30.05 / Как выбрать каблуки по форме стопы: лайфхаки, которые помогут комфортно себя чувствовать в любой обуви

30.05 / Элла Памфилова: «Второй тур выборов в Турции – ненужный драматизм, мы за ними повторять не будем»

30.05 / “Пришлось вызвать скорую” – лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями

30.05 / Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова

30.05 / Современна модульная организация: Мизинцев рассказал об умении наемников ЧВК «Вагнер» оперативно подстраиваться под ситуацию

30.05 / «Это не принципы плохие, просто решения принимают двоечники»

30.05 / В Рязанской области подросток на мотоцикле сбил девочку

30.05 / Цена нефти Brent тестирует уровень $74 за баррель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика