В США справлявший нужду мужчина упал в пруд и очнулся без руки

Нападение произошло в воскресенье 21 мая возле ресторана Banditos, где пострадавший отдыхал. Ривера вышел на улицу рано утром, перед самым закрытием заведения, чтобы облегчиться. Позже он заявил, что ресторан был переполнен, а очередь в туалет – длинной, поэтому он решил пойти к пруду, расположенному за баром.

“Я пошел к пруду. В то время я даже не представлял, насколько он велик. Произошло неожиданное событие: То ли я споткнулся, то ли пол подо мной качнулся. Я неожиданно оказался в воде. Это последнее, что могу вспомнить”, – сказал он.

Очнулся он в больнице. Врачи сказали мужчине, что аллигатор откусил ему руку чуть выше локтя, и что его спасли посетители бара. После того, как мужчину вытащили из воды, ему наложили жгут и перевязали рану.

Позже стало известно, что специалисты Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды обнаружили аллигатора, напавшего на Ривера. Зверь был пойман и усыплен.