 

Zа Vойну: Испытания роевых дронов

30.05.2023, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

AUKUS: испытания роя дронов с искусственным интеллектом и различных транспортных средств

Рой австралийских, британских и американских воздушных и наземных транспортных средств с искусственным интеллектом совместно обнаружил и отследил цели во время испытаний.

В эксперименте приняли участие более 70 военных и гражданских сотрудников оборонных предприятий, а также представители отрасли, которые являются частью программы AUKUS Advanced Capabilities Pillar или Pillar 2, созданной для ускорения трехсторонней разработки критически важных технологий, таких как искусственный интеллект, квантовые технологии, кибернетика и гиперзвук.

В ходе совместных испытаний в полевых условиях участвовали дроны Blue Bear Ghost и Insitu CT220; основные боевые танки Challenger 2 и бронемашины Warrior; беспилотная наземная техника Viking; коммерческая самоходная артиллерийская установка FV433 Abbot; бывшая БМП ОТ-90 Восточного блока, БМП.

@Belarus_VPO

PS. Роевое применение БПЛА будет одним из основных трендов развития военных беспилотников уже в середине – второй половине 20х годов. Очень важно не отстать в этом вопросе.
Ведущие армии мира уже несколько лет экспериментируют и ведут разработки в этом направлении.
Само собой неизбежно будет актуален и вопрос борьбы с беспилотниками роевого типа.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / “Соблазнительно” – Екатерина Шпица обнажилась ради горячего снимка

30.05 / В США справлявший нужду мужчина упал в пруд и очнулся без руки

30.05 / Как выбрать каблуки по форме стопы: лайфхаки, которые помогут комфортно себя чувствовать в любой обуви

30.05 / Элла Памфилова: «Второй тур выборов в Турции – ненужный драматизм, мы за ними повторять не будем»

30.05 / “Пришлось вызвать скорую” – лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями

30.05 / Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова

30.05 / Современна модульная организация: Мизинцев рассказал об умении наемников ЧВК «Вагнер» оперативно подстраиваться под ситуацию

30.05 / «Это не принципы плохие, просто решения принимают двоечники»

30.05 / В Рязанской области подросток на мотоцикле сбил девочку

30.05 / Цена нефти Brent тестирует уровень $74 за баррель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика