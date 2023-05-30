Как выбрать каблуки по форме стопы: лайфхаки, которые помогут комфортно себя чувствовать в любой обуви

Знаете ли вы, что каблуки нужно выбирать по типу стопы? Наверное, нет, потому что ни продавцы, ни бренды никогда не акцентируют на этом внимание. А ведь именно от этого зависит удобство и комфорт ношения обуви. Покупая каблук в соответствии с формой вашей стопы, вы получаете по умолчанию идеальную посадку, комфорт, стиль. Вот некоторые лайфхаки, помогающие сделать правильный выбор.

Широкие ступни

Итак, как выбрать каблук для широкой, самой распространенной, формы ступни. Специалисты рекомендуют таким ножкам обувь с закругленным носком. Любите острый нос? Наверняка у вас болят ноги. Причина кроется в неправильном выборе. Только закругленный носок. Кроме того, многие бренды имеют специальную линейку обуви, предназначенную для широкой стопы. Обязательно обращайтесь к консультанту в отделе обуви, иногда о таких вариантах просто не принято говорить вслух. И стоить обувь может немного дороже. Но поверьте, вы не пожалеете о дорогой покупке, и спасибо вам скажут не только ноги, но и позвоночник.

Открытый носок тоже станет приемлемым вариантом, потому что дает пальцам свободу, нигде ничего не давит и не натирает.

Узкие ступни

Забота об узких ступнях выражается в поиске обуви, которая прилегает к ноге максимально плотно и не дает соскальзывать, как это бывает в слишком свободной обуви. Идеальный вариант для вас – шнуровка. Она помогает фиксировать стопу и лодыжку максимально комфортно, и риск подвернуть ногу сводится практически к нулю.

Если вы терпеть не можете шнурки, есть отличная альтернатива – тонкие ремешки, регулируемые по длине. Здесь, как и в случае со шнурками, вы можете сами выбрать уровень прилегания обуви к коже. Отдавайте предпочтение каблучкам с закрытым носком, он поможет удержать ногу и зафиксировать стопу во время ходьбы. Если нужно выбрать между шпилькой и каблуком в форме блока или брусочка, выбирайте последние, у них лучшая устойчивость.

Высокая арка

Высокий свод является настоящей проблемой, хоть и смотрится благородно, изящно. При высокой арке середина стопы практически не касается обуви или пола, а это создает сильную нагрузку на подушечки стопы, пальцев и на переднюю часть ноги. Здесь специалисты советуют обращать внимание не только на форму каблука, но и на материал, из которого изготовлена колодка. В идеале это должна быть пробка. Обувь на пробковой платформе – фантастический вариант, потому что материал отлично амортизирует удары, с которыми ноги с высоким сводом не справляются.

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Но есть и хорошая новость для любительниц высоких каблуков: ваша стопа идеальна. Чем выше каблук, тем уверенней вы будете себя чувствовать. Шпильки – вот что сделает вас грациозной, стильной и загадочной. Но без фанатизма. Каждый день носить высокий каблук не рекомендуется для здоровья позвоночника и вен.

Плоскостопие

Полная противоположность высокой арке стопы – плоскостопие. Оно считается медицинской проблемой и требует определенного лечения путем выбора правильной обуви. В первую очередь запомните: шпильки не для вас. Как и любые другие высокие варианты обуви. Иначе придется терпеть сильную боль уже через несколько часов после выхода из дома. Правда, здесь есть нюанс: гибкость. Если стопа мягкая, гибкая, то высокие каблуки иногда можно себе позволить. Но в целом ваш вариант – микро каблуки высотой не более 4 см. Такие каблучки стройнят, улучшаю осанку, дают возможность составить стильный образ, не нанося большого ущерба плоской стопе.

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Держитесь подальше от классических каблуков. Но можете поэкспериментировать с танкеткой или платформой. Даже если у вас проблемная стопа, это не повод лишать себя маленьких дамских радостей.

Молоткообразные пальцы и косточки на ногах

Косточки на ногах и молоткообразные пальцы встречаются довольно часто и относятся к заболеваниям ног. Поэтому обувь тут нужно выбирать особенно тщательно. Если проблема в молоткообразных пальцах, ваша обувь должна быть квадратной формы, чтобы было так можно больше воздуха и меньше трения между пальчиками.

Косточки на ногах требуют выбора высокого каблука с широкой колодкой. Но тут все индивидуально и зависит от сложности проблемы. Каждую пару обуви нужно мерить, обязательно пройтись немного. Убедитесь, что ногам действительно комфортно и ничего не причиняет вам боль. Если чувствуете малейший дискомфорт, отказывайтесь от покупки, потому что уже завтра этот дискомфорт перерастет в неприятную боль.

Несколько советов

Если вы ежедневно выбираете каблуки, обязательно чередуйте высоту, чтобы нагрузка распределялась по-разному.

Покупайте обувь нужного размера или даже немного больше, чтобы можно было добавить силиконовые стельки или накладки на пальцы.

Обязательно обкатайте новую обувь дома сразу после покупки, лучше в течение нескольких дней. Надевайте тонкий носочек, чобы не пострадали нежные участки вроде задней части пятки.

Нога должна привыкнуть к новинке, а вы поймете, сделали ли правильный выбор. Ведь обувь всегда можно вернуть в магазин.