Элла Памфилова: «Второй тур выборов в Турции – ненужный драматизм, мы за ними повторять не будем»

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что в России не будут следовать примеру Реджепа Эрдогана и устраивать второй тур президентских выборов.

По её словам, власти Турции лишь зря потратили деньги, хотя могли обойтись одним этапом голосования.

Выступая на в Москве на конференции «Победа Эрдогана – победа России», глава Центризбиркома заметила, что второй тур – это серьёзные расходы бюджетных средств, которых лучше избегать.

– То, что Реджеп Тайипович захотел переизбраться в два тура… Его право, но на мой взгляд, это ненужный драматизм. Это моё мнение, я не критикую никого, но высказываюсь со своей, так сказать, колокольни, – сказала она. – Понять это решение я тоже могу, но у нас такого устраивать не будем, это я точно скажу. Мы за ними повторять не будем. Сейчас есть куда потратить бюджетные деньги с большей пользой.

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