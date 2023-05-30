“Пришлось вызвать скорую” – лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями

Недавно 30-летняя Мишель Серова вышла на связь с подписчиками в популярной социальной сети, сообщив о неприятностях. Как оказалось, состояние дочери Александра Серова резко ухудшилось после необычного ужина. По словам девушки, она съела японские жареные пельмени (гедзе) и вскоре ей стало плохо. “Мое лицо и тело покрылось волдырями, и все опухло”, – пожаловалась девушка.

То же съел и супруг Мишель Роман, но ему не стало плохо. Это натолкнуло Серову на мысль, что волдыри появились из-за стресса. Дело в том, что сейчас у девушки напряженные отношения с матерью – гимнасткой Еленой Стебеневой. Она во всеуслышание рассказывает о якобы несчастном браке Мишель. Также Стебенева жалуется на безразличное отношение дочери к ней и отчиму.

Мишель есть что ответить матери, но предпочитает молчать, не ввязываться в конфликт и не выносить сор из избы. Но все-таки посчитала нужным сообщить подписчикам, что ей не все равно на близких людей. “Моя мама травит меня уже несколько недель, выливая своим подписчикам всякую грязь про меня. Я молчу и держу все в себе”, – написала девушка в соцсети.

Напомним, в 2010 году Александр Серов развелся с Еленой Стебеневой после 20 лет брака. После развода с певцом гимнастка снова вышла замуж.