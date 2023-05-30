 

“Пришлось вызвать скорую” – лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями

30.05.2023, 18:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавно 30-летняя Мишель Серова вышла на связь с подписчиками в популярной социальной сети, сообщив о неприятностях. Как оказалось, состояние дочери Александра Серова резко ухудшилось после необычного ужина. По словам девушки, она съела японские жареные пельмени (гедзе) и вскоре ей стало плохо. “Мое лицо и тело покрылось волдырями, и все опухло”, – пожаловалась девушка.

То же съел и супруг Мишель Роман, но ему не стало плохо. Это натолкнуло Серову на мысль, что волдыри появились из-за стресса. Дело в том, что сейчас у девушки напряженные отношения с матерью – гимнасткой Еленой Стебеневой. Она во всеуслышание рассказывает о якобы несчастном браке Мишель. Также Стебенева жалуется на безразличное отношение дочери к ней и отчиму.

Мишель есть что ответить матери, но предпочитает молчать, не ввязываться в конфликт и не выносить сор из избы. Но все-таки посчитала нужным сообщить подписчикам, что ей не все равно на близких людей. “Моя мама травит меня уже несколько недель, выливая своим подписчикам всякую грязь про меня. Я молчу и держу все в себе”, – написала девушка в соцсети.

Напомним, в 2010 году Александр Серов развелся с Еленой Стебеневой после 20 лет брака. После развода с певцом гимнастка снова вышла замуж.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова

30.05 / Современна модульная организация: Мизинцев рассказал об умении ЧВК «Вагнер» оперативно подстраиваться под ситуацию

30.05 / «Это не принципы плохие, просто решения принимают двоечники»

30.05 / В Рязанской области подросток на мотоцикле сбил девочку

30.05 / Цена нефти Brent тестирует уровень $74 за баррель

30.05 / “Необходимое условие моего спокойствия — рабочая перспектива”: Дарья Урсуляк о череде проектов, редком отпуске, вовлечении в роль и любви к фитнесу

30.05 / Скандалы: Привет от бабушки

30.05 / “Обе мои беременности не запланированы” – звезда сериала “СашаТаня” приоткрыла завесу личной жизни

30.05 / “Быстро задыхаюсь”: почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу

30.05 / Главный пират Сомали: без согласия России мы не пропустим ни одного танкера в Европу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика