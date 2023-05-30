 

Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова

30.05.2023, 18:55, Разное
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В сентябре 2007 года в Израиле Александр Абдулов узнал страшный диагноз – рак легких в четвертой, неизлечимой, стадии. Тогда врачи пришли к мнению, что онкологическое заболевание появилось из-за многолетнего курения актера. В этой ситуации сделать было ничего нельзя. И 3 января 2008 года в 07:20 в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева на 55-м году жизни Абулов умер.

Похоронен он был на центральной аллее Ваганьковского кладбища в Москве. Спустя год в день рождения актера на его могиле на 2-м участке открыли памятник в виде огромной 10-тонной глыбы из карельского гранита светло-серого цвета с белым мраморным крестом в центре. В верхней части изваяния – монохромный белый портрет Абдулова, где она запечатлен в образе Ланселота из проб к кинофильму “Убить дракона”. Рядом ступенями, устремленными в небо, высечены буквы. Они символизируют лестницу, ведущую на Голгофу и олицетворяют непростой жизненный путь любимого народом актера.

Идея памятника принадлежит вдове Абдулова, юристу Юлии Мешиной, которая и выбрала в качестве материала для него 10-тонную каменную глыб. А воплощал замысел скульптор Владимир Матюхин. Правда, его работу до сих пор критикуют. “Такой каменюгой привалили!”, “Цементная куча с буквами”, “Прижали глыбой!” – так часто характеризуют захоронение люди. Но зато живые цветы тут всегда – к Абдулову не зарастает народная тропа!


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