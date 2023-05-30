Современна модульная организация: Мизинцев рассказал об умении наемников ЧВК «Вагнер» оперативно подстраиваться под ситуацию

Бойцы ЧВК «Вагнер» имеют богатейший боевой опыт, который позволяет им выполнять поставленные задачи по разгрому противника. Об этом в интервью автору проекта WarGonzo, военному корреспонденту Семену Пегову заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев, который в настоящее время занимает руководящую должность в рядах «музыкантов».

Пегов также пообщался с одним из командиров «оркестра» с позывным Механ. Он рассказал об обстановке, которая сложилась на данный момент в освобожденном Артемовске (украинское название – Бахмут).

«Активность противника сейчас ниже, но идут периодические артиллерийские обстрелы. С нашей стороны идет взаимодействие с Министерством обороны — плановая передача позиций. Все выстроено по графику, полное взаимопонимание с Минобороны. Они сюда заходят и, соответственно, когда их подразделения заходят, мы, как и обсуждалось ранее, уходим в тыловые лагеря», — рассказал Механ.

В интервью Мизинцев рассказал о своем видении ЧВК «Вагнер». По его словам, это подразделение, состоящее из бойцов с огромным боевым опытом.

«Это ребята, которые имеют богатейший боевой опыт, боевую практику, которые на деле выработали много уникальных форм и способов именно по разгрому противника, выполнению боевых задач, это ребята, которые живут одной семьей, это ребята с разных уголков РФ и зарубежья, разные по возрасту, разные по социальному происхождению, разные по вере, но они сегодня объединены в элементы боевого порядка и все живут единой семьей», — рассказал он.

Мизинцев, отвечая на вопросы Пегова об освобождении Мариуполя, рассказал о том, что в то время занимал должность начальника Национального центра обороны.

«Те задачи, которые приходили от руководства, они выполнялись, как выполнялись — оценку могут дать те, кто имеет на это право. Кстати, один из показательных элементов, он уже подсвечен в СМИ, мы работали с украинской стороной по гуманитарным вопросам. Если вы помните, на базе национального центра был создан межведомственный координационный штаб, который я и возглавлял, мы во взаимодействии с вице-премьером Верещук занимались гуманитаркой, в том числе и по Мариуполю», — добавил он.

Говоря об ошибках, которые допустила российская сторона в ходе СВО, Мизинцев подчеркнул, что их не избежать. Однако необходимо не скрывать их, а принимать оперативные меры, чтобы не повторять.

На вопрос о том, должны ли люди, которые не справились со своими задачами в ходе СВО понести уголовную ответственность, Мизинцев дал положительный ответ.

«Этот процесс необходимый, без всякой философии, он должен быть всегда в таких сложнейших процессах, как СВО. СВО — это, если говорить военным языком, согласованное по целям, задачам, времени и месту комплекс большого количества мероприятий, как боевых, так и обеспечивающих. Поэтому с точки зрения, что кто-то не справился при выполнении какой-то задачи, он должен привлекаться к ответственности административной, юридической, моральной, этической, уголовной, в конце концов, если дело доходит до этого», — заявил он.

Генерал-полковник поделился, что знаком с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным более 10 лет. Он назвал «оркестр» современной модульной организацией, которая способна в короткие сроки подстроиться под текущую оперативную обстановку.

«Модульность, созданная Е.В. Пригожиным, позволяет им перестраиваться в определенные периоды, исходя их характера и тактики действий противника. Это может происходить раз в месяц, раз в сутки, в зависимости от того объекта, который им придется штурмовать или каким участком местности овладевать. Это для форм и способов применения тактики действий вообще необходимое на сегодня требование. Требование, которое позволяет им добиваться успеха», — рассказал он.

В интервью Семен Пегов поднял вопрос «заряженности» молодых офицеров в Минобороны РФ. Мизинцев назвал данную тему наиболее актуальной, как и тему управления.

«Сегодня сама СВО воспитала огромную плеяду, тысячи офицеров, ребята, которые приобрели уже боевой опыт, которые по сей день сражаются на переднем крае, за ними следующая чреда офицеров, которая придет в ближайшее время и будет выполнять боевые задачи. Сегодня основной боевой состав группировок войск в районе СВО — это те офицеры, которые в перспективе займут соответствующие руководящие должности при перемещении по служебной лестнице», — отметил он.

Он также назвал неизбежным процесс пересмотра бюрократического процесса перемещения по служебной лестнице. Генерал-полковник подчеркнул, что именно избавление от препятствий и является путем к успеху.

Отметим, что Михаил Мизинцев до конца апреля текущего года занимал должность заместителя министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению. Вскоре после ухода со службы он согласился занять должность заместителя командира ЧВК «Вагнер» после приглашения Евгения Пригожина.