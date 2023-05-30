«Это не принципы плохие, просто решения принимают двоечники»

Директора новосибирского «Новоколледжа» Сергея Чернышова объявили «иноагентом», лишив его права преподавать.



Учредитель и директор новосибирского «Новоколледжа» Сергей Чернышов*. Фото: соцсети

18+. НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНОЙ ГРИГОРЬЕВНОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРУХОВИЧ (ТУМАКОВОЙ) ИРИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.

В пятницу, 26 мая, статус иностранного агента получил учредитель и директор новосибирского «Новоколледжа» Сергей Чернышов. Этот статус лишает им «награжденного» права преподавать и вообще заниматься просветительской деятельностью.

Присвоение статуса, как и другие неприятности Чернышова, в Новосибирске связывают с тем, что он отказался проводить в колледже «уроки о важном», к тому же в соцсетях с самого начала спецоперации писал разную «крамолу». Местные активисты весь год строчили на него жалобы, и в апреле «Новоколледж» оказался перед угрозой закрытия: туда пришла прокурорская проверка. В итоге было возбуждено три административных дела — о якобы недостоверных сведениях насчет госаккредитации, о неправильных адресах, где будто бы ведется преподавание (на самом деле — нет), и о скверной антитеррористической подготовке здания, которое арендует колледж.

«Новоколледж», напомним, — частное учебное заведение. Обучение здесь платное, стоимость зависит от результатов экзаменов, успешные студенты могут претендовать на стипендию. Учебный курс в рамках специализации студенты формируют самостоятельно. Открылся колледж в прошлом году, поэтому действительно не имеет государственной аккредитации, по закону она может быть дана после первого года работы.

Заявку на госаккредитацию Сергей Чернышов подал в пятницу, 26 мая. А через несколько часов, когда в Новосибирске уже была глубокая ночь, узнал, что он теперь — иностранный агент.

«В школе (еще той, довоенной) меня учили, что если происходит зло, то об этом надо кричать, — написал Чернышов по поводу своего статуса в Фейсбуке (принадлежит организации Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена). — Что слабых надо защищать. Что детей надо учить доброте и любви к ближнему. Что не надо пресмыкаться перед глупым начальством. Что дурака надо называть дураком. Что надо хорошо делать свою работу, а если тебя просят делать что-то плохое — тут же отказываться. Вспомните, всему этому и правда нас всех учили на разных там уроках литературы, истории и обществознания. А потом, когда кто-то вдруг решает действительно применить эти принципы в жизни, то оказывается, что он — иностранный агент. Ну что ж, пусть так. Это же не значит, что принципы плохие. Это значит, что решения принимают двоечники, которые школьные уроки плохо усвоили».

Этот пост Чернышов уже снабдил иноагентской «плашкой».

— Больше всего я переживаю, что иноагентство — это хлопотно, придется делать какие-то лишние телодвижения, — прокомментировал он свой статус для «Новой». — Вот уже сейчас: хотел с утра начать работу, а вместо этого три часа «принимал поздравления».

«Поздравления», по словам Сергея, ему написали и студенты, и коллеги, и даже незнакомые люди.

— Один местный предприниматель, например, пригласил в ресторан, — продолжает он. — Другой спросил, чем может помочь. Со мной сразу же связались юристы из «Агоры», они готовы помочь оспаривать этот статус.

Для преподавателя статус иноагента — это фактически запрет на профессию. Чернышов считает, что его это ограничение не касается.

— Ограничения касаются только преподавания в государственных и муниципальных учреждениях, а мы, напомню, колледж частный, — объясняет он. — Кроме того, я ничего не преподаю в «Новоколледже», я ни разу не провел ни одной пары. Что будет дальше — не знаю, насколько я понимаю, я первый руководитель образовательного учреждения, получивший этот статус. А как можно ограничить меня в руководстве учреждением? В законе об этом не сказано. Те двоечники, которые писали закон, не подумали, что человек может быть не только преподавателем, но и учредителем. В соцсетях мы уже разместили для студентов и их родителей пост о том, что никаких формальных ограничений в том, чем я занимаюсь, нет.

Параллельно Сергей Чернышов преподавал менеджмент в Новосибирском педагогическом университете. Вот с этой работой, говорит он, расстаться придется. Кроме того, трудности у него могут возникнуть с защитой докторской. Пока, шутит Чернышов, с ней одна трудность: он не знает, надо ли маркировать автореферат и саму диссертацию при публикации.

— Я бегло изучил закон и прочитал, что научная деятельность не относится к политической, — замечает он. — Хотя кто ж их знает…

Чернышов не считает, что его иноагентский статус — очередной шаг к закрытию колледжа.

— Это было бы каким-то очень сложным ходом, — полагает он. — Люди, которые этим занимаются, не мыслят такими «многоходовками». У нас, например, есть студенты, у которых родители живут в Казахстане и платят оттуда деньги. Каждый раз, когда приходят платежи из Казахстана, мы смеемся: вот наше «иностранное финансирование». Так что захотели бы — могли бы давно признать иноагентом колледж. Или прислали бы одного санитарного врача, чтобы нашел у нас немаркированные швабры. Все это можно сделать проще.

Собственно, «проще» уже сделали — наслали прокурорскую проверку. Ее результаты колледж готовится оспаривать, заседания в мировом суде Чернышов ожидает в июне.

Оттока преподавателей и студентов, которые побоятся иметь дело с иностранным агентом, Чернышов тоже не боится.

— Это может случиться, но это может быть и к лучшему, — пожимает он плечами. — Возможно, к лучшему, если рядом не остается людей, которые не разделяют твои ценности. Если бы у нас была задача набрать и удержать максимальное число студентов, это был бы совсем другой колледж — простой, дешевый, без экзаменов, без всяких прибамбасов, без позиции, зато с «разговорами о важном». Но мы везде транслируем свою позицию. И внутри колледжа никого за взгляды не преследуем.

Уезжать из страны он по-прежнему не планирует. Один из доносчиков писал о нем, в числе прочего, что, дескать, с началом [частичной] мобилизации Чернышов свинтил в Казахстан. Это было таким же враньем, как все остальное в доносах. И «разговоры о важном» в колледже не появятся, и на личную позицию Сергея новый статус тоже не подействует.

— Меня в принципе бесит, что вот живет куча людей — и все делают вид, что ничего не происходит, — говорит он. — Это, мне кажется, самое гнусное.

Ирина Тумакова*,

спецкор «Новой газеты»

*Внесен в реестр «иноагентов».

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