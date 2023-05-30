 

В Рязанской области подросток на мотоцикле сбил девочку

30.05.2023, 18:35, Разное
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В Рязанской области молодой мотоциклист сбил девочку-подростка. Об этом пишет УМВД по региону.

Инцидент произошел возле дома №5 по улице Комсомольской. 13-летний подросток на мотоцикле Racer сбил 8-летнюю девочку, переходившую улицу. Она получила травмы и была госпитализирована.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства и причины аварии.


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