Цена нефти Brent тестирует уровень $74 за баррель

Впервые за май цена фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE упала ниже $74.

По состоянию на 16:32 по московскому времени, нефть Brent упала на 4,05%, до $73,91 за баррель. К 16:35 по московскому времени Brent торговалась на уровне $74,57 за баррель (-3,19%).

Фьючерсы на WTI также подешевели, снизившись на 2,84% до $70,36. Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE превысила 78 долларов за баррель впервые со 2 мая. В этой же структуре сообщили, что в ходе утренних торгов цена на североморскую нефть марки Brent упала ниже 75 долларов за баррель. Такие котировки не фиксировались с 27 марта этого года.