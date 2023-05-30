“Необходимое условие моего спокойствия — рабочая перспектива”: Дарья Урсуляк о череде проектов, редком отпуске, вовлечении в роль и любви к фитнесу

Фильмография Дарьи Урсуляк насчитывает свыше тридцати картин. В числе самых известных: «Тихий Дон», «Дылды», «Закрытый сезон», «Мир! Дружба! Жвачка!». Ей гармонично удается совмещать личную жизнь с карьерой.

О череде проектов

Урсуляк активно снимается в кино. Сейчас в производстве находятся пять картин с ее участием. Причем в одной из них у актрисы главная роль. В прошлом году знаменитость порадовала поклонников такими новыми проектами, как «Народный артист», «Художник», третий сезон сериала «Дылды», «Ваша честь».

Урсуляк признается, что не всегда она работает в режиме нон-стоп. Бывает, что приходится трудиться по полгода практически без выходных, а бывает, что месяц нет работы. На период «простоя» актриса отдыхает и наслаждается времяпрепровождением с близкими. Например, в прошлом году знаменитости удалось на целый август отправиться в отпуск с детьми.

По словам Урсуляк, есть одно необходимое условие для ее спокойствия во время отдыха — это наличие рабочей перспективы. Если же паузе нет конца, тогда на смену радости приходит паника.

О вовлечении в роль

Урсуляк признается, что увлекается и загорается тем или иным материалом. Ее огорчает, когда что-то не получается или когда ее не берут в проект. Актриса отмечает, что даже с опытом, с годами пока не смогла сформировать стрессоустойчивость, чтобы спокойно относиться к подобным вещам. Правда, потом, через время, знаменитость осознает, что все, что произошло, было к лучшему.

О зависти

Урсуляк совершенно не завидует своим коллегам. Напротив, достойные чужие работы ее вдохновляют и мотивируют. Очень редко актриса примеряет на себя уже кем-то сыгранную роль и размышляет над тем, что бы она могла сделать лучше.

Кстати, в отличие от многих знаменитостей, Урсуляк смотрит картины со своим участием. Например, она смотрела сериал «Ваша честь», где сыграла с Олегом Меньшиковым.

О блате в кино

Дебют Урсуляк в кино состоялся в восьмилетнем возрасте, когда она снялась в картине своего папы-режиссера Сергея Урсуляка «Сочинения ко Дню победы». Впоследствии актриса не снималась у отца долгие годы. Исключением из правил стал 2017 год, когда отец экранизировал «Тихий Дон», и Дарья тоже снялась в этой картине.

Урсуляк признается: она уже привыкла, что в интернете пишут, что в проекты ее берут исключительно по блату. По словам актрисы, это не соответствует действительности, она проходит кастинг на общих основаниях.

О критике

Урсуляк признается, что читает все отзывы о своей работе, творчестве в интернете. Ей интересно, что думают люди. Не всегда получается обнаружить позитивную обратную связь, но актриса научилась спокойно относиться к критике. Мало того, случается так, что негативные отзывы подстегивают к работе, заставляют быть лучше, демонстрировать лучшие результаты.

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О разочаровании в профессии

Только со стороны может показаться, что профессия актера — это слава, успех, поклонники и все блага жизни. На самом деле многие сталкиваются с разочарованиями. Урсуляк не является исключением из правил. Еще во время учебы в институте знаменитость узнала, что может произойти такая ситуация: актера утверждают на роль девять месяцев, затем начинаются съемки, а вскоре становится известно, что роль отдана другому артисту. Это пример того, как за радостью и воодушевленностью сразу следует падение и разочарование. Иногда у артистов складывается впечатление, будто они совершенно ничего не стоят.

Также в актерстве Урсуляк неоднократно сталкивалась с такими негативными моментами как непрофессионализм, нечистоплотность, несправедливость и т. д.

Об уходе из театра

Изначально Урсуляк выбрала актерскую профессию только потому, что хотела служить в театре. Кино ее не так сильно привлекало. Но так получилось, что в итоге артистка уволилась из театра и теперь даже не планирует туда возвращаться в ближайшее время.

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Урсуляк рассказала, что служила в «Сатириконе», и этот театр остается ее самым любимым. Просто она поняла, что инерция — это не ее. Невозможно бесконечно погружаться в одну и ту же рутину. Урсуляк дала себе год на раздумья, уходить из театра или нет. В итоге все же решила уволиться.

Об изменениях в личной жизни

Урсуляк была замужем за актером Константином Белошапкой, от него родила дочь Ульяну. Сейчас она замужем за театральным режиссером и художественным руководителем Театра имени Маяковского Егором Перегудовым. На двоих у них трое детей.

Урсуляк не служит в том театре, где работает супруг. Но опыт сотрудничества в деловой сфере у них был: актриса была задействована в постановке режиссера. Урсуляк признается, что в театр к мужу переходить не будет.

Полгода актриса снималась в картине «Бег улиток» в Санкт-Петербурге. Супруг снял специально жилье, чтобы быть рядом, и привез детей. Урсуляк отмечает, что когда на съемки приезжает супруг, то она даже начинает иначе выглядеть. Появляется какая-то дополнительная энергия, что является большим плюсом. С другой стороны, иногда как актрисе ей бывает проще сосредоточиться на выполнении рабочих обязанностей без отсутствия близких рядом. Урсуляк просто важно знать, что с детьми мужем все хорошо, что все заняты своими делами, а она своими.

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О параллели с маминой судьбой

Мама Урсуляк — актриса. Она тоже была сначала замужем за актером, а потом вышла замуж за режиссера, папу Дарьи. Часто судьбы мамы и дочери перекликаются. Однако Урсуляк не хочет проводить никаких параллелей. Ей приятно думать о том, что ее жизнь является «совершеннейшим эксклюзивом».

По словам Урсуляк, они с мамой сходятся во взглядах по принципиальным вещам, а по незначительным у них возникают разногласия. Актриса считает, что по характеру не очень похожа на родительницу. По словам актрисы, ее мама является более снисходительной и терпимой.

Урсуляк благодарна родителям за свое воспитание. Она также рада, что папа и мама есть друг у друга, что они живут вместе, поэтому как дочь она меньше за них переживает. Периодически родственники созваниваются, чтобы узнать, как у кого дела.

О детях

Урсуляк признается, что пока не хочет детей. Недавно ребята пришли и заявили, что больше им никто не нужен, поскольку их и так немало для дележа наследства. Взрослые посмеялись, Урсуляк приняла информацию к сведению, поэтому прибавления в семействе не ожидается.

Говоря о своей дочери Ульяне, актриса отмечает, что девочка невероятно красивая, поэтому ей часто делают комплименты. Актриса боится, как бы не было перебора.

Как мама Урсуляк разрешает дочери выбирать самостоятельно те секции, которые бы она хотела посещать. Но проблема в том, что дочь теряет интерес сразу после первого занятия. Звездная мама отмечает, что Ульяне не хватает терпения и выдержки, она хочет всего и сразу.

О балансе между работой и личной жизнью

Урсуляк признается, что с годами она «обросла» новыми обязательствами. В то же время актриса иначе расставила приоритеты. Теперь у нее нет желания надолго выпадать из жизни семьи. С другой стороны, и о профессиональной реализации тоже нельзя забывать. Знаменитость признается, что соглашается на плотный жесткий график, поскольку тогда к ней приходят азарт и вдохновение. Как может, артистка балансирует между карьерой и личной жизнью.

О любви к фитнесу

Урсуляк может похвастаться стройной фигурой. Звезда «Тихого Дона» действительно занимается фитнесом. Однако ее основная цель — это побороть саморефлексию. Актриса признается, что спорт помогает отключиться от ненужных мыслей, остановить их поток в голове. Поэтому физические упражнения полезны в том числе и для психического здоровья.