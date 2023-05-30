“Быстро задыхаюсь”: почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу

Российский писатель, общественник и военнослужащий Захар Прилепин продолжает восстанавливаться после подрыва его автомобиля 6 мая. Прилепину сделали уже четыре сложных операции из-за многочисленных переломов и разрывов. Впереди еще долгий путь и работа с врачами.

В свежем интервью “МК” Захар Прилепин рассказал о своем состоянии и настрое. Скорой выписки ему ожидать не приходится. Но Прилепин обладает терпением и желанием восстановиться, а это главное. Есть и минусы пребывания в больнице.

“В целом никого особо и не пускают: у меня травма легких, и я быстро задыхаюсь, разговаривая”, – отметил Прлепин.

За неделю до теракта Шубин и Прилепин вернулись из зоны СВО, где служили в батальоне “Оплот”. У Прилепина был подписан контркт на год, и он собирался его продлевать. Однако жизнь распорядилась иначе.

По словам писателя, в первые минуты после покушения он ощутил принятие ситуации. Когда Захар Прилепин понял, что его товарищ Саша Шубин мертв, ощутил ужасную тоску. И потом осознал, что то, что он сам остался жив, настоящее чудо.

Своего заказчика Прилепин видел в деревне за несколько дней до покушения. Он отметил, что спецслужбы заняты поиском всех, кто был причастен к этой цепочке. Сам же Прилепин продолжает восстанавливаться и учится ходить, хотя пока это получается с трудом, сообщает “Радио 1”. Впереди большие планы, и конечно, он обязательно обо всем напишет в новых книгах.