 

“Инородное тело спровоцировало отек”: врачи извлекли из ребенка высохший плод

30.05.2023, 17:35, Новости дня
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Двухлетний малыш оказался пациентом клиники из-за изюма в носу. На фоне проблем с дыханием его доставили врачам в больницу городского округа Видное, где медики оперативно провели диагностику, обнаружили проблему и сделали операцию.

“Инородное тело спровоцировало отек слизистой оболочки носа”, — приводит сведения портал “Вести Подмосковья”. Высохший плод винограда удачно извлекли и теперь с ребенком все в порядке, состояние дыхания наладилось.

Интернет-издание “Подмосковье сегодня” пишет, при каких обстоятельствах изюм оказался в неположенном месте, а именно, в ноздре малыша. Незадолго до операции чадо употребляло сухофрукты в пищу и, как полагают специалисты, использовал часть лакомства не по назначению.

Родителей предупреждают: лучше держать подальше от детей мелкие предметы. В противном случае может случиться непоправимое, риски высоки. Речь идет не только об игрушках вроде деталей конструктора.

Например, по аналогии с изюмом в носу малыша может оказаться косточка от черешни. Между тем сайт VSE42.RU передает, что эти сезонные ягоды не стоит включать в рацион при аллергии и при болезнях желудка в стадии обострения.


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