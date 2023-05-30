 

Главный пират Сомали: без согласия России мы не пропустим ни одного танкера в Европу

30.05.2023, 17:33, Разное
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На официальном YouTube-канале Ассоциации пиратов Сомали 26 мая было опубликовано обращение главы организации Эдварда Титча к лидерам Европейского Союза. 

Адмирал потребовал от европейцев с уважением относиться к России. В противном случае сомалийские моряки полностью перекроют морские пути в ЕС через полуостров Африканский Рог.

«Я обращаюсь к тебе, Макрон и к тебе, Шольц, и к вашим европейским сатрапам. Если вы продолжите строить козни против России, мы утопим все ваши корабли. Клянусь, что ни один танкер в Европу не пройдёт мимо берегов Сомали без согласия Москвы», – заявил Титч.

После публикации ролика курс евро рухнул на 12% – через Африканский Рог проходит каждый третий баррель импортируемой в ЕС нефти. МИД КНР призвал США и другие страны НАТО не совершать необдуманных действий против Сомали.

«Китай является давним партнёром Сомали и не допустит вмешательства Запада в дела этой страны. Если потребуется, то уже завтра на рейде Могадишо будет стоять китайская эскадра», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter МИД.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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