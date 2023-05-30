Мосгорсуд оставил режиссера Евгению Беркович в СИЗО до 4 июля

Дмитрий Быков, писатель, поэт, обозреватель «Новой»(включен Минюстом в реестр иноагентов) — в поддержку Евгении Беркович и Светланы Петрийчук:— Смешно объяснять, почему выступаешь в защиту арестованного драматурга и поэта. Еще смешнее доказывать, что они не оправдывали терроризм, что их спектакль удостоен двух «Золотых масок», что обе они давно и хорошо известны последовательной гуманистической позицией и огромным талантом.Остается сказать, что я требую свободы для Беркович и Петрийчук потому, что ими РФ будет гордиться, а их судьи и тюремщики — преступники перед людьми и перед будущим.

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