Госдума одобрила в первом чтении проект закона о смягчении ответственности по экономическим статьям

В первом чтении депутаты Госдумы одобрили закон, который повысит порог, при котором экономические преступления считаются тяжкими или особо тяжкими. С этим документом можно ознакомиться на официальном сайте.

Авторы законопроекта, являющиеся членами партии “Новые люди”, в пояснении указали, что уже много лет проводится “индексация”, которая позволяет отнести преступное деяние к крупному или особо крупному размеру.

Авторы отметили, что “это привело к значительному снижению общественной опасности преступлений стоимостью один миллион рублей, совершенного в 2022 году, по сравнению с преступлением на ту же сумму, совершенным в 2011 году, при одинаковом наказании”.

«Проиндексировать» планку размера ущерба предлагается в ст. 170.2 (внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования), ст. 178 (ограничение конкуренции), ст. 180 (незаконное использование средств индивидуализации товаров), 199 (уклонение от уплаты налогов), ст. 199.1 (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.3 (уклонение страхователя-физлица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование) и ст. 199.4 (уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов) УК РФ.

Ранее индексировать планку по другим (но тоже экономическим) статьям предлагал Минюст РФ. Борис Титов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, считает, что декриминализация незначительных преступлений экономической направленности должна идти гораздо дальше.