Zа Vойну: Поражен центр принятия решений

В Кремле отреагировали на попытку атаки Москвы.

1. Работу сил ПВО оценили как хорошую.

2. Путину с утра все доложили.

3. Атаку оценили как попытку ответного удара на эффективные прилеты от ВКС РФ на Украине.

4. Также было заявлено, что в ходе последних ударов был поражен некий центр принятия решений.

5. Данная атака показывает, что СВО необходимо продолжать.

По поводу упомянутого центра принятия решений Кремль ничего не конкретизировал, но есть две основные версии – был поражен некий заглубленный объект или же имеется ввиду прилет в районе штаб-квартиры ГУР в Киеве. Так что ждем подробностей.

Сама атака на Москву существенного ущерба не нанесла, так что противник будет пытаться выдоить из нее хотя бы пиар эффект. Но в самоуспокоение впадать не следует. Враг наверняка учтет эту неудачу при будущих атаках.

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