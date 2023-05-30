 

Zа Vойну: Поражен центр принятия решений

30.05.2023, 17:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Кремле отреагировали на попытку атаки Москвы.

1. Работу сил ПВО оценили как хорошую.
2. Путину с утра все доложили.
3. Атаку оценили как попытку ответного удара на эффективные прилеты от ВКС РФ на Украине.
4. Также было заявлено, что в ходе последних ударов был поражен некий центр принятия решений.
5. Данная атака показывает, что СВО необходимо продолжать.

По поводу упомянутого центра принятия решений Кремль ничего не конкретизировал, но есть две основные версии – был поражен некий заглубленный объект или же имеется ввиду прилет в районе штаб-квартиры ГУР в Киеве. Так что ждем подробностей.

Сама атака на Москву существенного ущерба не нанесла, так что противник будет пытаться выдоить из нее хотя бы пиар эффект. Но в самоуспокоение впадать не следует. Враг наверняка учтет эту неудачу при будущих атаках.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Скандалы: Привет от бабушки

30.05 / Главный пират Сомали: без согласия России мы не пропустим ни одного танкера в Европу

30.05 / Мосгорсуд оставил режиссера Евгению Беркович в СИЗО до 4 июля

30.05 / Госдума одобрила в первом чтении проект закона о смягчении ответственности по экономическим статьям

30.05 / Мнение: Ипотека станет дороже, а квартиры — дешевле

30.05 / Мнение: Атака дронов на Москву

30.05 / Скандалы: Могущественные хакеры из Рязани 25 лет крали секретные документы США

30.05 / Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом

30.05 / “Доругался” – Норкин попал в больницу после скандала в эфире

30.05 / Zа Vойну: В Киеве (якобы) поражен еще один ЗРК “Пэтриот” (то есть, МО РФ уничтожило их все – sic!)

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика