 

Мнение: Атака дронов на Москву

30.05.2023, 16:45, Разное
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О, вот уже и подарки полетели нам под ёлочку!

“Для атаки на Москву использованы ранее не известные беспилотники самолётного типа с аэродинамической схемой “утка” – такие же, как при атаке на Краснодар 26 мая. Об этом заявил Алексей Рогозин — сын Дмитрия Рогозина и руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий».
По его словам, силовая установка применяемых БПЛА — с двигателем внутреннего сгорания, размах крыла не менее 4 метров, а теоретическая дальность от 400 до 1000 километров. Стоимость каждого такого беспилотника оценивается от $30 до $200 тысяч.
Радиоэлектронные подавители дронов для таких аппаратов в целом бесполезны, единственный способ эффективного им противодействия — сбивать, – написал Алексей Рогозин”. (тг-канал БАЗА)

Солидно звучит, по Владимир Владимировичу (Маяковскому): “Его не объехать, не обойти, единственный выход – взорвать!” Вообще, судя по описанию, это попросту тот же иранский “шахид”, только в обратной стойке, “от нашего стола – вашему столу”. Да еще и сделанный, поди, не иранскими умельцами из контрафакта в гараже, а вполне себе солидными западными фирмами на новейшем оборудовании. 25 штук таких вот “шахидов” – и явно просто демонстрация возможностей (насколько я понял, жертв нет, поскольку ничего не взорвалось). Это называется “акция устрашения”. Ну и заодно – проверка возможностей московского ПВО. Как видим, с ПВО всё вполне ожидаемо, даже расстановка С-400 Панцирей на крышах не помогла.

Пишут, что где-то на Ленинском проспекте один такой влетел в квартиру на 14-м этаже. Ничего себе – такая дура с размахом крыльев 4 метра влетит тебе в форточку! Там еще, “База” пишет, и взрывные устройства были – хорошо, что не взорвались.

Есть в этом налете и еще одна особенность, которая непременно вызовет прилив злорадных эмоций у большей части российского народонаселения – да и наверняка уже со смешками обсуждается на кухнях и в гаражах: значительная часть “подарков” летела в направлении Рублевки и Новой Риги. Точный расчет – украинцы проверяют, как там в России сегодня обстоят дела с межклассовой солидарностью. Что-то подсказывает, что дела с нею обстоят неважно.

В общем, дела идут всё веселее с каждым днем. Вопрос – чем будет отвечать РФ в лице ее генерал-фельдмаршала и Предводителя нации? Ударит в ответ по жилым кварталам Киева или Харькова – то есть перейдет в стадию косплея уже не Первой, а Второй Мировой войны? Или сразу к вожделеемой многими ядерной атаке, то есть – к Армагеддону? Выбор интересный, в чем-то захватывающий.

Всё б ничего, но из этого дурдома на свежий воздух не выйти, смотреть спектакль сумасшедших клоунов придется до конца.

UPD. За себя скажу – я у себя на востоке Москвы в многоэтажке недалеко от МКАДа спал спокойно, взрывов не слышал. Возможно, в следующий раз!

Источник: Размышления вольного социолога


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