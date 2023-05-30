 

Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом

30.05.2023, 16:15, Разное
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Сын 55-летней Кабо растет очень талантливым и непосредственным ребенком. Он не стесняется, не комплексует, а ведет себя как настоящий артист. Когда на банкете открытия на сцену вышел актер Евгений Банифатов с песней Остапа Бендера “Сделай ход конем” из мюзикла “12 стульев”, то Виктор не стал сидеть на месте. Мальчик вышел и стал так лихо плясать, что все гости поразились, до чего у Кабо артистичный ребенок! “Танцор диско!” – ахали звездные коллеги Кабо.

А еще мальчик внешне очень похож на знаменитую мать – те же аристократичные черты лица, та же стать и огромная харизма.

В 4,5 года Виктор уже давал первое интервью журналистам, к тому времени он уже начал активно изучать английский язык с репетитором. Сейчас мальчик учится в элитной подмосковной школе “Лидер” с английским уклоном.

Помимо него, у Кабо есть не менее талантливая дочь Татьяна 24-х лет. В 2007 году она сыграла главную роль в фильме “Дюймовочка”, за которую получила несколько кинонаград.

Потом окончила РИТИ-ГИТИС по направлению “Хореографическое искусство” (балетмейстерский факультет) и даже была принята в Большой театр. А во время пандемии пошла в магистратуру филфака и психфака МГУ. Теперь углубилась в психологию и помогает суицидникам.


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