Атака дронов на Москву. Что известно

Хроника событий на 12.00. Обновляется.



Дом по ул. Атласова, в который попал беспилоник. Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Рано утром 30 мая Москву и Московскую область атаковали беспилотники. По информации Минобороны России, было восемь БПЛА, пять из них сбиты зенитно-ракетным комплексом «Панцирь-С», три подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали, отклонившись от курса.

Некоторые дроны, по сообщениям ТАСС и РИА «Новости», упали в Москве, повреждены три дома: на улице Атласова в Новой Москве, на Профсоюзной и на Ленинском проспекте. Эти сведения подтвердил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Все аэропорты Москвы, по сообщениям экстренных служб, работают в штатном режиме. По предварительной информации, погибших нет.

Первые сообщения об атаке дронов появились в СМИ около семи утра.

Уже в половину восьмого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что из-за атаки БПЛА в Москве несколько зданий получили незначительные повреждения: «Все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Они выясняют обстоятельства случившегося. На данный момент никто серьезно не пострадал», — пояснил он.

ТАСС опубликовал следующее сообщение со ссылкой на источники в экстренных службах: «В настоящее время проверяется информация о хлопках в многоэтажных жилых домах, расположенных на Ленинском проспекте, 92, корпус 1 и Профсоюзной улице, дом 98, корпус 6. По внешним признакам следов пожара не обнаружено. В некоторых квартирах нарушено остекление. Предварительно, причиной могли стать беспилотники».

В двух пострадавших домах началась эвакуация. Житель дома на Ленинском проспекте рассказал РИА «Новости», что беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже, где находились три человека, взрыва не было, никто не ранен.

Дом на улице Атласова в Новой Москве также пострадал: в нескольких квартирах выбиты окна. Как сообщает ТАСС, одна гражданка получила легкое осколочное ранение. К 11 утра эвакуированных жильцов дома начали пускать домой. Взрывотехники уже завершили работу.

Атаку беспилотников прокомментировал и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников».

Беспилотники были сбиты в районе Рублевского шоссе и деревни Раздоры. Несколько беспилотников замечены в подмосковных Одинцове и Красногорске, они были сбиты на подлете к столице, об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на очевидцев.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал примерный перечень мест падения БПЛА: дроны упали в селах Ильинское и деревне Тимошкино в Красногорском районе, деревнях Раздоры и Ромашково в Одинцовском, а также элитном поселке Гринфилд в Истринском районе. «В настоящий момент в районе деревни Павлово-1 обследуется территория на предмет падения мелких фрагментов БПЛА», — сказала глава Истринского городского округа Татьяна Витушева. Также она попросила не публиковать кадры работы российского ПВО.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил РБК: «Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна, и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны»

В 9.30 утра появилось заявление Минобороны России. В ведомстве сообщили, что в атаке были задействованы восемь БПЛА, три из них подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей, пять сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

СК начало расследование по «фактам падения беспилотных летательных аппаратов на здания в Москве», — заявили в пресс-службе ведомства. Генпрокурор Краснов поручил своим подчиненным взять это расследование на контроль.

Макар Ситкин,

специально для «Новой»

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