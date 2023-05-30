“Образ плохой девочки — неотъемлемая часть моей жизни”: Анна Плетнева об энергии свободы, цели творчества и любви к мужу

Анна Плетнева начинала свою карьеру с группы «Лицей», однако обрела популярность только в составе группы «Винтаж». Было время, когда группа распалась. Плетнева стала развивать сольную карьеру, но вскоре оставила эту затею. Теперь она вновь вернулась в коллектив «Винтаж» и радует поклонников новыми песнями.

О профессии скульптора-монументалиста

Плетнева училась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. И это несмотря на то, что Анна еще с трехлетнего возраста решила стать певицей и была уверена, что будет выступать на сцене.

Плетнева поясняет, почему в какой-то момент она изменила своей мечте. Все дело в том, что она влюбилась в сына скульптора. Молодые люди не расставались ни на минуту. Однажды в мастерской своего бойфренда Плетнева слепила портрет избранника. Ее творение увидел отец парня и был поражен. Именно он посоветовал Плетневой идти учиться в академию живописи. Анна так и поступила и проучилась там шесть лет.

Певица отмечает, что приобрела много полезного опыта и навыков. Благодаря художественному вузу она до сих пор создает эскизы своих концертных костюмов.

О раннем взрослении

Плетневой пришлось быстро повзрослеть. Дело в том, что в 19 лет у Анны умер папа, а мама лишилась работы. Все финансовые вопросы легли на плечи хрупкой Плетневой, на тот момент еще студентки.

Как раз в тот период Лена Перова ушла из группы «Лицей», и ей искали замену. Плетнева успешно прошла кастинг и примкнула к музыкальному коллективу. Она отработала восемь лет, причем не только исполняла чужие песни, но также и писала композиции.

Амбиции Анны не позволили ей оставаться «одной из» девчонок на сцене. Поэтому она начала развивать сольную карьеру. Успех к ней пришел благодаря группе «Винтаж», где она стала солисткой.

Об образе плохой девочки

Песня «Плохая девочка» стала не только визитной карточкой группы «Винтаж», но также и олицетворением сценического образа певицы. Плетнева признается, что вне работы она разная: может быть дерзкой и игривой, а может быть домашней и уютной.

Образ плохой девочки, по словам артистки, является неотъемлемой частью ее жизни. Энергия свободы изначально была в ней заложена, но она чувствует, как с годами меняется и становится более уверенной в себе.

Плетнева признается, что поддерживать имидж одной из самых сексуальных певиц на эстраде непросто. За этим образом скрывается титанический труд, постоянная работа над собой. Артистка чувствует, что обязана двигаться вперед, чтобы соответствовать такому неофициальному званию.

О цели творчества

Плетнева признается, что хочет делать людей счастливыми и свободными с помощью музыки. Ей очень приятно слышать слова благодарности от поклонников. Иногда артистка слышит, что кому-то ее творчество помогло пережить сложный жизненный период.

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На концертах знаменитость любит прыгать в толпу фанатов. Плетнева поясняет, что этот ритуал — синергия со зрителями. В такие моменты артистка испытывает чувство, которое было у героев фильма «Аватар», когда один человек – «дерево» и другие «присоединены к нему». Никакой опасности в прыжках в толпу Плетнева не видит. Артистка отмечает, что ее поклонники — это воспитанные люди.

Плетнева отмечает, что сейчас время технологий, громких децибелов, но во всем этом ей не хватает мелодий. Певица на эстраде для того, чтобы исправить эту ситуацию. Недавно Плетнева выпустила песню «Родные люди», чтобы напомнить о том, как важно не отказываться от мечты и дорожить близкими. По словам артистки, это композиция для всех сомневающихся в себе и тех, кому не хватает поддержки.

О буллинге

Плетнева признается, что в ее жизни был период, когда ее дразнили за внешность. Артистка вспоминает, что ее отличал от сверстников маленький рост (153 см), большая копна кудрявых волос, глаза с уголками, опущенными вниз, и т. д. Однако Плетнева родилась с внутренним стержнем, поэтому даже насмешки не лишили ее уверенности в себе.

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Певица признается, что и ее дети подвергались травле. Причем долгое время молчали об этом. Всему виной был сценический образ Плетневой. Решить проблему помогли разговоры звездной мамы с детьми. Ей удалось донести до детей, что на самом деле скрывается за сценическим образом. Для детей же эта ситуация стала уроком, что не всегда люди говорят правду.

Об участии в телепроектах

Плетнева много лет назад участвовала в экстремальном реалити-шоу «Фактор страха». До сих пор певица с ужасом вспоминает те испытания, через которые довелось пройти на проекте. После этого у артистки пропало желание принимать участие в чем-то подобном. По мнению Плетневой, формат любого реалити – это несвобода, а ей не хочется загонять себя в какие-то рамки и выполнять то, что за нее придумали другие.

Тем не менее знаменитость сделала исключение из правил, когда приняла участие в шоу «Маска». Правда, оно не такое экстремальное, как «Фактор страха», но определенные сложности все же были. Костюм Попугая был очень громоздким, с поролоновым животом и «филейной частью». Тем не менее в процессе съемок Плетнева органично вжилась в образ экзотической птицы и долгое время путала зрителей и жюри.

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О любви к мужу

В 2003 году Плетнева впервые вышла замуж, вскоре родила дочь Варвару. Сейчас дочь живет и учится за границей.

Вторым мужем певицы стал предприниматель Кирилл Сыров. От него знаменитость родила дочь Марусю и сына Кирилла.

Плетнева рассказала о самом безумном романтическом поступке, который совершил ее муж. Он решил сделать ей сюрприз и приехал без предупреждения в город, где у Анны должен был быть концерт. Однако заселиться в гостиницу к любимой мужчине не удалось: его приняли за маньяка. Поэтому сутки он вынужден был отогреваться в ближайшем кафе и ждать появления избранницы.

Плетнева хоть и любит своего супруга, однако ради него не совершала подобных безумных поступков. Артистка поясняет, что в ее жизни обычно инициаторами подобных сюрпризов были мужчины, а не она.

О карьере дочери

Маруся делает первые шаги в музыкальной карьере. Плетнева не имеет ничего против. Она отмечает, что у дочери невероятный голос – такой, что люди начинают одновременно плакать и смеяться, когда слышат, как она извлекает звуки. Артистка отмечает, что вдобавок к таланту Маруся еще и хороша собой, поэтому ей как маме хочется, чтобы о дочери узнал весь мир.