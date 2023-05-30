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30.05.2023, 15:38, Разное
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GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

«В Великом Новгороде решили открыть музей советского секса на Новгородской ярмарке, и дата открытия, конечно же, не могла быть случайной — 14 февраля. Экспонаты музея подобраны с особым юмором: от абсурдных памяток прошлого до эксклюзивных коллекционных экземпляров.

В числе экспозиций — знаменитые «Советские бульварные романы» с иллюстрациями по главам, плавки «в стиле Брежнева», и, конечно, недостающий в любой коллекции артефакт — засекреченный проект КГБ, «Устройство для поиска пролетарской любви».

Также в музее будет открыт уникальный «Кинозал ленинской нежности», где посетители смогут насладиться советскими мелодрамами и фильмами о любви, просматривая их через специальные очки «Социалистического Розового».

Несмотря на абсурдность концепции, организаторы утверждают, что идея создания музея советского секса — это не только шутка, но и возможность взглянуть на прошлое под новым углом. Кроме того, уверяют, что музей станет прекрасным местом для проведения Дня святого Валентина.»

Ненадежный источник: “Нейроновости”


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