На Новгородской ярмарке с 14 февраля откроют музей советского секса

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

«В Великом Новгороде решили открыть музей советского секса на Новгородской ярмарке, и дата открытия, конечно же, не могла быть случайной — 14 февраля. Экспонаты музея подобраны с особым юмором: от абсурдных памяток прошлого до эксклюзивных коллекционных экземпляров.

В числе экспозиций — знаменитые «Советские бульварные романы» с иллюстрациями по главам, плавки «в стиле Брежнева», и, конечно, недостающий в любой коллекции артефакт — засекреченный проект КГБ, «Устройство для поиска пролетарской любви».

Также в музее будет открыт уникальный «Кинозал ленинской нежности», где посетители смогут насладиться советскими мелодрамами и фильмами о любви, просматривая их через специальные очки «Социалистического Розового».

Несмотря на абсурдность концепции, организаторы утверждают, что идея создания музея советского секса — это не только шутка, но и возможность взглянуть на прошлое под новым углом. Кроме того, уверяют, что музей станет прекрасным местом для проведения Дня святого Валентина.»

—