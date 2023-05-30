Мнение: Саудовская Аравия интегрируется в БРИКС, ЕС дал заднюю по Индии и продажа нефти в Бангладеш

1. Саудовская Аравия сейчас активно встраивается в международные структуры, которые Россия и Китай создают в качестве альтернативы выродившимся западным организациям (ссылка):

Эр-Рияд ведет переговоры о присоединении к Новому банку развития (НБР) БРИКС в качестве нового, девятого члена. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times со ссылкой на предоставленное ей заявление организации. <…>

Издание отмечает, что присоединение королевства укрепило бы связи Эр-Рияда со странами БРИКС.

Новый банк развития учредили страны БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного на VI саммите БРИКС в Форталезе в июле 2014 года. Цель деятельности банка – финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах. В 2021 году НБР одобрил принятие Бангладеш, Египта, ОАЭ и Уругвая в качестве новых стран – участниц деятельности банка. Все, кроме Уругвая, официально стали членами банка после завершения необходимых процедур.

Почему Королевство Саудовская Аравия именно сейчас оказалось заинтересованно в финансовых институтах, альтернативных западным банкам и МВФ, понятно. Валютные резервы КСА огромны, но быстро сдуваются, они сейчас на минимуме за последние 13 лет (ссылка). При этом очень значительная часть этих валютных резервов – доллары и евро, то есть валюты, которые могут в любой момент быть превращены в тыкву по приказу из США.

Саудовские отношения с США и Европой сейчас на минимуме за много десятилетий. Арабы не без оснований боятся, что Запад поступит с ними столь же вероломно, как поступил с Россией: заморозит резервы и введёт санкции. Оснований для этого у западных стран достаточно: к примеру, традиционалистская Саудовская Аравия не вписывается в западную радужную идеологию. Также саудиты недавно помирились с Ираном, который США считают своим врагом.

В таких условиях Саудовской Аравии выгоднее дружить с Россией, Китаем и другими нашими союзниками, а также вступать в финансовые структуры и прочие организации под эгидой БРИКС. Первоначально – в качестве страховки от весьма вероятного «кидка» со стороны Запада, а затем и в качестве основного внешнеполитического приоритета.

2. Страны, вступившие в БРИКС, больше не боятся открыто возражать Западу. Напротив, они теперь требуют извинений за чрезмерную наглость западных политиков. Так, пару недель назад посол США в ЮАР был вынужден извиниться за обвинения в адрес Южно-Африканской Республики в том, что та якобы поставляет оружие России (ссылка).

А теперь уже глава МИД Евросоюза вынужден был дезавуировать свою критику в адрес Индии за то, что она обходит антироссийские санкции (ссылка):



Боррель дал заднюю.

«Когда я поднял вопрос индийского экспорта переработанных продуктов на основе более дешевой российской нефти, это было не для критики индийского правительства. Я хотел сказать, что мы не можем закрывать глаза на то, как компании ЕС сами обходят санкции, покупая переработанную нефть из России», – заявил в свое оправдание глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Когда понял, что сказал что-то не то.

Накануне в интервью газете Financial Times Боррель сказал, что ЕС должен принять меры против Индии, которая якобы перерабатывает нефть из России для продажи в Европе.

3. Ещё одна страна Южной Азии, вслед за Индией и Пакистаном, встала в очередь за российской нефтью (ссылка):

Бангладеш готова закупать российскую нефть, если она будет предлагаться по доступной цене, заявила премьер-министра Бангладеш Шейх Хасина.

Премьер добавила, что Бангладеш придерживается политики дружественных отношений со всеми странами. “У стран могут быть конфликты, но мы не вмешиваемся, мы не занимаем сторону. Мы развиваем нашу страну, мы должны реализовывать потребности нашего народа, мы должны развивать страну, чтобы у нашего народа улучшалась жизнь”, – сказала Хасина.

Бангладеш в настоящее время испытывает сложности из-за нехватки энергии и высоких цен. Понятно, что «доступные цены» не значит за бесценок, но при нынешнем рынке, стоимость российских энергоресурсов» вполне попадает под понятие «доступной».

Напомню, что размер населения Бангладеш, несмотря на её небольшую территорию, превышает размер населения России (даже включая наши недавно возвращённые регионы). Страна бедная, но перспективная в плане потенциала экономического роста, поэтому прокладка каналов поставки российских ресурсов в Бангладеш будет полезной в долгосрочном плане.