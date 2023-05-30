Минцифры преобразуют в Росаналог

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30.05.2023, 15:33, Разное
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На очередном заседании кабмина премьер-министром было принято решение о сокращении расходов путём оптимизации структуры правительства.

Санкции против РоссииУже 1 сентября прекратит своё существование министерство цифрового развития – ведомство будет преобразовано в Федеральное агентство по развитию аналогового сигнала (Росаналог).

Минцифры менее чем за три года своего существования смогло выполнить все поставленные перед ним задачи, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

– Цифровизация достигла совершенства – не выходя из рабочего кабинета, я могу узнать, на каком автобусе добирался на работу мой заместитель, – сказал он. – К сожалению, не могу высказаться так же о развитии альтернативных технологий. Мы предполагали, что нам удастся установить приемлемые условия экономического сотрудничества с Западом, и аналоговый сигнал казался нам архаичным. Мы ударными темпами перевели всё на цифру. Как оказалось, решение было преждевременным.

По поручению премьер-министра, новая структура займётся развитием альтернативных технологий передачи информации во всех уголках страны, включая самые малые и отдалённые населённые пункты.

– Если цифровой сигнал наши недруги отключить способны, то аналоговый находится под полным нашим контролем, – заверил глава правительства.

Возглавлять Росаналог будет нынешний глава Минцифры Максут Шадаев. В агентстве менять штатное расписание не планируют.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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