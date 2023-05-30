 

Мнение: В общем, цирк

30.05.2023, 15:29, Разное
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Канадцы – чемпионы мира-2023. Ни одного из НХЛ

Интересный отклик про ЧМ по хоккею (который, как известно, прошел без нас и без Белоруссии) от моего фейсбучного френда, чудака и оригинала, давно живущего в Америке – Владимира Романовского. Он вообще-то художник, но при этом еще и фанат хоккея, следит за всеми событиями в нем последние лет 20, назовет вам состав любой команды НХЛ сходу, и половины – КХЛ (так мне кажется). Вообще, думаю, мог бы вести колонку в Спорт-Экспрессе или в Советском спорте легко. И вот – его впечатления:

“ПРО ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ХОККЕЮ, 2023
Чемпионат мира по хоккею без русских – чепуха, разумеетя. С другой стороны, можно понять федерацию. Понять вообще можно многое, кроме, возможно, ненависти сегодняшних архитекторов к красоте.
Победа канадской сборной напомнила в данном случае о «старых добрых временах», когда Канада набирала сборную с улицы, потому как «мы выиграем любым составом». И тренера подбирали так же – прохожего останавливали на улице Торонто или Монреаля и спрашивали – поедешь тренировать? На чемпионат мира?
Дело в том, что в канадской сборной в этот раз не было ни одного игрока из НХЛ.
При том, что в остальных не-комических сборных они наличествовали (выбывшие из розыгрыша Кубка Стенли), т.е. в сборных Чехии, Швеции, Финляндии и Германии – да, были, а сборная США состояла из игроков НХЛ почти целиком! ого! … ничего себе …
И по разным причинам американцы слились, не взяв даже бронзу.
Может, это были политические причины, не знаю.
По сию пору историки хоккея прикидывают (без особой огласки), что именно произошло на олимпиаде 1980-ого года, каким образом сборная США, составленная из сопляков из колледжей, мало кому из которых светило играть в НХЛ, переиграла сборную СССР, составленную из отборных профессионалов, а затем еще и сборную Финляндии, где тоже играли в основном элитные профессионалы. Тогда наличествовал, ежели кто знает, ввод советских войск в Афганистан.
А тут, стало быть, профессионалы из НХЛ уступили непонятной команде из Латвии в матче за бронзовую медаль. А до этого проиграли Германии!
В общем, цирк” (Владимир Романовский).

Да, пишут, что этот ЧМ вообще должен был проходить в РФ. Но нет, нам не до этого – мы прирастаем территориями.

Источник: Размышления вольного социолога


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