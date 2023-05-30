Скандалы: Все сама

Дочь Агутина и Варум в США работала официанткой и накопила на квартиру

Елизавете Агутиной сейчас 24 года, большую часть жизни девушка проживает в США, звёздные родители, плотно занимавшиеся карьерой, отправили её туда к бабушке и дедушке ещё в раннем детстве. Штатах Лиза окончила детский сад и школу и, разумеется, блестяще выучила английский язык. С родителями видится нечасто, но в прессе не раз писали, что отношения с ними у девушки прекрасные.

Дочка Анжелики Варум и Леонида Агутина росла творческим ребёнком: писала стихи, рассказы и песни, и со временем с головой ушла в музыку, как и её знаменитые родители.

При этом Елизавета всегда хотела быть самостоятельной, так что, достигнув совершеннолетия, сразу устроилась на работу. Чтобы реализовать заветную мечту и заработать на музыкальные инструменты, аренду звукозаписывающей студии и запись композиций девушка стала работать официанткой и посудомойкой, за смену ей платили по 20 долларов.

Конечно, родители иногда Лизе помогают финансово, но по большому счёту она, как пишут, старается содержать себя сама.

Недавно в интервью на канале НТВ в передаче «Ты не поверишь!» дедушка Лизы Николай Агутин с гордостью сообщил, что внучка настолько серьёзно относится к заработку, что даже успела накопить на собственное жильё в Америке.

«Она уже заработала себе на квартиру и уже в ней живёт. Сама купила! Воображуля! Она посудомойкой работала. А что делать?.. Папа немного помог, сами понимаете, не без этого. Но львиная доля была её. Она ещё та девочка — если цель имеет, то всё! Лиза деньги откладывала», рассказал 88-летний Николай Агутин, отметив, что у внучки уже бывают и платные выступления.

У Елизаветы Агутиной своя группа — Bruvvy band. Музыкальная карьера девушки уже потихоньку складывается. Пишут, что Леонид Агутин хорошо отзывается о концертах дочери, на которых бывает регулярно.

Ребята выступают в ночных клубах и ещё не могут похвастаться армией поклонников, но Лизе пока лишь немного за 20, так что она верит, что всё ещё впереди.

О жизни дочки рассказал и сам Леонид Агутин. Выяснилось, что не так давно Лиза рассталась с парнем, с которым встречалась около трёх лет, и сейчас у неё новый молодой человек. По словам артиста, бойфренд дочери ему понравился, но с оговоркой.

Всем потенциальным женихам Агутин говорит одно и тоже: «Если сделаешь плохо нашей дочери, я переломаю тебе ноги». А всё остальное, заявил певец, ему не столь важно: «Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности».

В день рождения Елизаветы, в феврале, Леонид Агутин поздравил дочку вот такими словами в соцсетях:

«Вот уже 24 года родители любят тебя, гордятся тобой и верят в твою звезду. Это значит, верят в твою удачу и счастье, добытое в борьбе. То, что мир несовершенен, даже интересно, а то, что коварен и жесток, вызывает порой удушливое ощущение несправедливости и страха. Лизончик, ты красивый человек. Я более чем доволен нашим результатом. Желаю тебе победы в этой битве под названием жизнь. Желаю счастья от всего своего папиного сердца. P.S. Два раза использовал в тексте слово счастье. Ну ок, так пусть будет двойной пакет».

Оригинал материала: “Новые Известия”