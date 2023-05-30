Скандалы: Наступает эпоха «чёрных лебедей»

Власть расчищает места для новых управленцев

Завершающийся осенне-весенний политический сезон стал одним из наиболее благоприятных для государственной машины. Несмотря на усилившиеся внешние риски, система законсервировалась по всем направлениям. Слухи о смене управленческих команд не оправдались. Не появились и новые приоритеты развития. Но инерционный сценарий подходит к логическому финалу. Наступает эпоха «чёрных лебедей», требующая выхода на сцену лиц с другим мышлением и иными ценностями.

Одним из ключевых противоречий российской государственной машины остаётся конфликт поколений. Противостояние между закалившейся в аппаратных боях, обросшей связями и накопившей опыта старой гвардией и по-новому смотрящей на жизнь её потенциальной сменой. Это столкновение происходит непублично и в большинстве случаев заканчивается победой старожилов. Мотивы для отказа от обновления всегда одинаковые: «коней на переправе не меняют», «кроме них некому», «не надо раскачивать лодку».

Сложившаяся годами парадигма предписывает, что старожилы могут покинуть кабинеты только в случае отъезда в места не столь отдалённые. Или возникновения ситуации, когда их арест начинает выглядеть неизбежным. Ротации по этой причине крайне редкие, их можно пересчитать по пальцам.

Роль антикоррупционного фильтра до недавнего времени играла подконтрольная несистемная оппозиция, представители которой одним фильмом или даже постом меняли внутриэлитные расклады в стране. Был создан миф, что заказывали эти посты и антикоррупционные кампании западные враги государства.

Но на деле в большинстве случаев заказчики сидели внутри Садового кольца, а иногда и в соседних с коррупционерами кабинетах.

Кадровый консерватизм оправдывал себя в стабильные времена. Когда экономика растёт как на дрожжах, вокруг больше друзей, чем врагов, а бюджет трещит от доходов, менять устойчиво работающую систему неразумно. Но 2019 год внёс корректировки. Пенсионная реформа подкосила доверие россиян к институтам власти и сформировала запрос на её обновление. Именно тогда Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал итоги исследования, 51 процент участников которого выступили за сменяемость партии власти.

Ответом на запрос должны были стать смена Правительства и появление партии «Новые люди». Но у вышедшего на сцену премьера Михаила Мишустина не оказалось инструментов по замене малоэффективных министров более молодыми и подающими надежды управленцами. На полку была положена и обсуждавшаяся реформа структуры кабмина. Ну а «Новые люди», кроме свежего названия, в политическое пространство ровным счётом ничего нового не привнесли.

В 2021-м управленческий маятник снова качнулся в сторону консерватизма. В марте Госдума приняла закон, отменяющий ограничения по возрасту для назначаемых главой государства вице-премьеров, федеральных министров, руководителей силовых структур и полпредов. Спустя несколько месяцев были сняты возрастные ограничения для руководителей высших судов и генералов армии. В ноябре того же года вступил в силу закон о единой системе публичной власти, устранивший требование к губернаторам занимать должность не более двух сроков подряд. Тогда же была разгромлена обеспечивавшая хотя бы символическое обновление несистемная оппозиция.

В 2023-м «партия опыта» продолжила разгром «партии свежей крови». Следственный комитет РФ разработал законопроект, отменяющий предельное для пребывания на службе ограничение по возрасту, в том числе в отношении руководства центрального аппарата ведомства, руководителей региональных следственных управлений крупных регионов. И этот закон в случае принятия может стать не последним.

На этом этапе кадровый вопрос стал частью вопроса мировоззренческого. Специальная военная операция (СВО), расширение экономического противостояния и геополитические риски разделили элиты на два лагеря. В первый вошли сторонники ещё большего цементирования управленческой вертикали. Они декларируют, что санкции пошли России на пользу, промышленность и качество жизни в стране ждут небывалого подъёма, а враг в лице Запада будет вот-вот повержен. И временами кажется, что источник их оптимизма неиссякаем.

Приверженцы второго лагеря воспринимают происходящее настороженно. Они видят и нынешние, и будущие риски. Понимают, что настало время «чёрных лебедей». Под этим термином подразумевают события, вероятность которых оценивалась как крайне низкая. Однако они не только наступили, но и существенно повлияли на все сферы жизни страны.

«Чёрные лебеди» в последнее время кучно летели из зоны СВО, и многие из них не встретили должной реакции со стороны госаппарата.

Система предпочла сделать вид, что их не было, что все события идут по заранее согласованному плану. Реальные проблемы были утоплены в потоке показного оптимизма.

Нельзя исключать залёта «чёрных лебедей» из других стран. Цепочку непредсказуемых событий, например, могут запустить обострение политической борьбы в Турции, изменение позиции Китая по отношению к строительству «Силы Сибири – 2», переход в западный лагерь Венгрии. В нынешних условиях предотвратить их крайне сложно. Почти невозможно.

«Чёрные лебеди» откладывают яйца в тайных гнёздах и внутри российской экономики. Дать объективные оценки тому, где они находятся, понять, какие проблемы из них могут вылупиться и как с ними бороться, трудно. Всё более значительная часть статистики закрывается, всё больше потоков уходит в серые зоны.

Упредить будущие проблемы могут кадры с принципиально другим мышлением. Но их пока нет даже на горизонте.

Засели «чёрные лебеди» и внутри самой элиты. По данным «Октагона», в последнее время на местах ходит по рукам некий список раскачивающих лодку высокопоставленных лиц. Его пытаются использовать, чтобы инициировать начало перезревших кадровых изменений.

Во время ловли «чёрных лебедей» гибкость мышления важнее опыта. Обладающие этим качеством люди всё более востребованы. Ждать реального кадрового обновления власти можно не ранее 2024 года. И уже сегодня создаётся механизм, способный влиять на принятие необходимых решений.

На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ об объединении управления президента по реализации государственной политики в области госслужбы и кадров и управления президента по вопросам противодействия коррупции. Новый объединённый орган возглавил экс-глава управления по государственной службе Максим Травников.

Потерявший пост главы управления по противодействию коррупции Андрей Чоботов считался протеже предыдущего главы Администрации президента Сергея Иванова. Вопрос о его замене ставился ещё после преобразования кремлёвской команды в 2016 году.

– Вопрос согласовывался семь лет. И не уверен, что тем, кто это решение лоббировал, оно до сих пор актуально, – признаётся близкий к Кремлю источник.

Важнее в произошедшем не фигура Чоботова, а команда, к которой принадлежит Максим Травников. Несколько источников пояснили «Октагону», что речь идёт о группе, связанной ещё с советскими спецслужбами. Из входящих в неё лиц наибольшей известностью и влиянием обладает руководитель Администрации президента Антон Вайно и глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Отец Травникова был дружен с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. Есть версия, что именно эта группа курировала операцию по освобождению Бахмута, а ранее имела отношение к созданию управляемой несистемной оппозиции внутри страны.

В обоих проектах фигурируют фронтмены со схожим имиджем и даже риторикой.

Если отбросить частности, то можно сказать, что именно Евгений Пригожин вернул антикоррупционный дискурс в политику. А назначение Травникова формализовало этот дискурс в аппаратных инструментах.

Собеседники «Октагона» не исключают, что происходящее может означать корректировку критерия продвижения новых лиц во власть. В последнее время считалось, что им должно стать участие в СВО или работа во властных органах новых российских территорий. Источники издания считают, что главным условием станет чистая антикоррупционная справка. Отныне сделать её можно в одном месте под контролем представителей одной из элитных групп.

По данным собеседников «Октагона», объединение кадровых и антикоррупционных служб запланировано и в Правительстве РФ. Это может стать первым шагом в вопросе реформирования, которого уже долгое время добивается команда Михаила Мишустина. В ходе сокращения числа структурных подразделений и изменения их функционала вопрос об увольнении тех или иных чиновников будет решаться на основании антикоррупционных справок претендентов.

После того как механизм обкатают, через него смогут заходить в исполнительную власть новые яркие лица. И их фамилии уже известны, хотя пока и в довольно узких кругах. Не исключено, что у проекта Мишустина есть и более глубокий подтекст, который сыграет свою роль при подготовке к предстоящим выборам президента России.

Константин Джултаев

Оригинал материала: “Октагон”