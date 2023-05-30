 

14 поликлиник откроются в ЮЗАО после капремонта

30.05.2023, 13:45, Новости дня
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В российской столице продолжается реализация масштабной программы по обновлению поликлиник и приведению их к единому московскому стандарту. Он предполагает комфортные условия как для пациентов, так и для сотрудников, полную укомплектованность специалистами и, конечно, современное оборудование.

В городе после модернизации действуют уже более 80 медицинских центров, к концу текущего года откроются еще свыше двух сотен поликлиник, 14 из – в ЮЗАО. Специалисты на данный момент занимаются капитальным ремонтом шести взрослых, шести детских и двух смешанных учреждений здравоохранения. Вообще комплексное развитие системы здравоохранение является приоритетом для столичных властей.

14 модернизируемых поликлиник Юго-Западного административного округа расположены в восьми районах: Северное и Южное Бутово, Ломоносовский, Обручевский, Теплый Стан, Коньково, Академический и Ясенево. Сроки открытия медцентров отличаются, работы находятся на разных стадиях завершения.

До начала капитального ремонта было очевидно, что здания не соответствовали современным требованиям. К примеру, инженерные системы требовали замены. Технические условия не позволяли установить необходимое медицинское оборудование. Кабинеты врачей были либо очень большими, либо очень маленькими. Было принято решение привести все в соответствие с единым стандартом.

Заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Денис Лебедев подчеркнул, что в ходе модернизации кабинеты перепланируются под нужды конкретных врачей с учетом установки необходимого оборудования. А полезная площадь зданий расширяется за счет ремонта подвальных и цокольных помещений.

“Во всех зданиях выполняется качественная отделка из экологически чистых материалов, а для придания уюта стены окрашиваются в светлые тона. Для посетителей и сотрудников организуются буфеты. Также создается наглядная система навигации, чтобы пациенты могли легко ориентироваться”, – отметил чиновник.

По его словам, для внешней отделки зданий используется навесной утепленный вентилируемый фасад бежевого цвета. К слову, совокупно капитальный ремонт затрагивает площадь размером 72 тысяч квадратных метров.


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